futebol

Possíveis valores da ida de Arthur para Juventus são divulgados

Barcelona poderia embolsar cerca de R$ 59 milhões de reais em troca de brasileiro por Pjanic. Expectativa é de que anúncio seja feito antes do próximo dia 30 de junho...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 16:09

Crédito: Lluis Gene / AFP
Barcelona e Juventus já possuem um acordo para a troca entre Arthur e Pjanic, de acordo com a rádio “Cadena SER”. Fontes próximas ao jogador afirmam que só faltam as assinaturas para a operação ser concretizada. A contratação do brasileiro será por 80 milhões de euros (R$ 472 milhões), enquanto Pjanic vai custar 70 milhões de euros (R$ 413 milhões), o que deixará 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) nos cofres culés.
Resta o camisa oito sentar e acertar os detalhes finais de sua ida para a Velha Senhora, tanto do aspecto esportivo quanto econômico. As informações indicam que o brasileiro irá receber um salário bem mais alto do que na Catalunha e a Itália tem a vantagem de taxar menos imposto do que a Espanha.
Nos bastidores blaugranas, Arthur não era mais visto como peça essencial por conta da grande quantidade de jogadores em sua posição. Embora o meio-campista estivesse irredutível quanto a uma saída no início das especulações, sua família apostava na mudança e o brasileiro aceitou sentar e ouvir a proposta.

