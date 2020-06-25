Possíveis valores da ida de Arthur para Juventus são divulgados

Barcelona e Juventus já possuem um acordo para a troca entre Arthur e Pjanic, de acordo com a rádio “Cadena SER”. Fontes próximas ao jogador afirmam que só faltam as assinaturas para a operação ser concretizada. A contratação do brasileiro será por 80 milhões de euros (R$ 472 milhões), enquanto Pjanic vai custar 70 milhões de euros (R$ 413 milhões), o que deixará 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) nos cofres culés.
Resta o camisa oito sentar e acertar os detalhes finais de sua ida para a Velha Senhora, tanto do aspecto esportivo quanto econômico. As informações indicam que o brasileiro irá receber um salário bem mais alto do que na Catalunha e a Itália tem a vantagem de taxar menos imposto do que a Espanha.
Nos bastidores blaugranas, Arthur não era mais visto como peça essencial por conta da grande quantidade de jogadores em sua posição. Embora o meio-campista estivesse irredutível quanto a uma saída no início das especulações, sua família apostava na mudança e o brasileiro aceitou sentar e ouvir a proposta.