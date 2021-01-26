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futebol

Possibilidade de jogar no Grêmio volta a ser comentada por Claudinho

Atacante do Red Bull Bragantino voltou a ficar em evidência por desempenho individual e crescimento de sua equipe no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 16:53

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 16:53

Crédito: Atacante marcou o segundo gol do Massa Bruta na Neo Química Arena (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
A cada atuação destacada do meia-atacante Claudinho pelo Bragantino, fica quase que inevitável fazer a relação com a movimentação bastante explícita feita pelo técnico Renato Portaluppi, do Grêmio, quando ele chegou a conversar logo após o jogo com o atleta do Massa Bruta fazendo uma "sondagem".>Onde o Braga vai chegar nesse Campeonato Brasileiro? Simule!Em entrevista dada nessa terça-feira (26) para o programa 'Seleção SporTV', o autor de um dos gols na boa vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians pelo Brasileirão reforçou a admiração pelo técnico gremista. Entretanto, sem deixar de pontuar que está unicamente concentrado em seguir fazendo boas apresentações no clube do interior paulista:
- Ele perguntou a minha situação no clube, se eu queria trabalhar com ele no Grêmio, que seria muito bom pra mim. Um ex-atleta que ganhou tudo, um treinador que ganhou tudo, seria um prazer enorme trabalhar com ele também. No momento, eu estou muito feliz no Bragantino, vivendo um momento muito especial. Minha cabeça está aqui.
O atleta de 23 anos de idade não começou a temporada de 2020 da mesma forma que havia terminado a Série B em 2019, chegando a ocupar por muitas oportunidades o banco de reservas. Todavia, assim como o crescimento coletivo do Bragantino fez o time saltar da briga para não cair e pensar em vaga nas competições continentais, Claudinho é um dos expoentes técnicos desse momento, acumulando 18 gols em 44 partidas.
Além da possibilidade do Grêmio fazer uma investida, outro clube que pertence ao hall de clubes que contam com investimento da multinacional do ramo de bebidas energéticas (Red Bull Salzburg) também já foi apontada como possível destino do jogador que tem vínculo com o Braga até 2024.

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