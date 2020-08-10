Posicionamento, adaptação e lateral esquerda: o início de Jussa no Inter

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Desde a chegada no Internacional, no início de julho, Matheus Jussa foi relacionado duas vezes pelo técnico Coudet. Na primeira, foi titular no empate em 1 a 1 com o Esportivo, no Campeonato Gaúcho. Na segunda oportunidade que esteve com o grupo, no último sábado, contra o Coritiba, na estreia do Brasileirão, o jogador ficou no banco de reservas.Formado como volante, Matheus Jussa foi anunciado pelo Internacional como zagueiro. O jogador revelado pelo Vasco já havia atuado alguns poucos jogos na posição quando vestia a camisa do Oeste. Mas é no Colorado que o jogador tem se ambientado de vez com a posição e, principalmente, o estilo de jogo que o técnico Eduardo Coudet impõe ao seu time.

Desde a sua chegada, o jogador de 24 anos tem treinado e feito dois tipos de trabalhos específicos: saída de bola e posicionamento. Coudet gosta que os zagueiros de suas equipes façam a saída de bola com calma, sem pressa, trocando passes e até utilizando o goleiro se precisar enquanto busca a melhor opção de saída com tranquilidade.

Na questão do posicionamento, uma curiosidade: além da zaga, o jogador tem se adaptado à outra função no esquema do Internacional: a lateral-esquerda. No único jogo que atuou até o momento, Jussa foi titular exatamente como lateral. Apesar de nunca ter atuado por ali em outras equipes, ele tem treinado e recebido dicas de posicionamento e postura naquela faixa do campo, principalmente o momento de atacar e avançar mais na posição.