Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Posicionamento, adaptação e lateral esquerda: o início de Jussa no Inter

Jogador foi contratado na reta final do Campeonato Gaúcho e busca o seu espaço dentro do Colorado...

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 12:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2020 às 12:52
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Desde a chegada no Internacional, no início de julho, Matheus Jussa foi relacionado duas vezes pelo técnico Coudet. Na primeira, foi titular no empate em 1 a 1 com o Esportivo, no Campeonato Gaúcho. Na segunda oportunidade que esteve com o grupo, no último sábado, contra o Coritiba, na estreia do Brasileirão, o jogador ficou no banco de reservas.Formado como volante, Matheus Jussa foi anunciado pelo Internacional como zagueiro. O jogador revelado pelo Vasco já havia atuado alguns poucos jogos na posição quando vestia a camisa do Oeste. Mas é no Colorado que o jogador tem se ambientado de vez com a posição e, principalmente, o estilo de jogo que o técnico Eduardo Coudet impõe ao seu time.
Desde a sua chegada, o jogador de 24 anos tem treinado e feito dois tipos de trabalhos específicos: saída de bola e posicionamento. Coudet gosta que os zagueiros de suas equipes façam a saída de bola com calma, sem pressa, trocando passes e até utilizando o goleiro se precisar enquanto busca a melhor opção de saída com tranquilidade.
Na questão do posicionamento, uma curiosidade: além da zaga, o jogador tem se adaptado à outra função no esquema do Internacional: a lateral-esquerda. No único jogo que atuou até o momento, Jussa foi titular exatamente como lateral. Apesar de nunca ter atuado por ali em outras equipes, ele tem treinado e recebido dicas de posicionamento e postura naquela faixa do campo, principalmente o momento de atacar e avançar mais na posição.
Na próxima quarta-feira, o Internacional volta a campo pelo Campeonato Brasileiro enfrenta o Santos, em Porto Alegre, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos
Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados