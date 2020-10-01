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Portuguesa Santista negocia Galego com o Moreirense-POR; clube fica com 10% em venda futura

Meia tem 23 anos de idade e terá sua primeira experiência no futebol do exterior...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 20:04

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 20:04

Crédito: Galego foi um dos destaques da campanha da Briosa na série A2 do Paulistão (Divulgação
A Portuguesa Santista acertou os últimos detalhes e fechou a negociação envolvendo o meia Galego. O jogador, destaque da equipe, vai atuar no Moreirense-POR. O atleta já está em Portugal e ficará nas terras lusitanas por três temporadas. No acordo feito pela Briosa, o clube de Santos ficará com 10% do valor de uma futura venda do meio-campista. Galego tem 23 anos de idade e terá sua primeira experiência no exterior.
Até o momento, na temporada, Galego soma 12 partidas e cinco gols feitos pela Portuguesa Santista, sendo parte deles na campanha da equipe na Série A2 do Campeonato Paulista. No último mês, o discurso já era de despedida.
O atleta deu retorno técnico dentro de campo e também fruto aos cofres do clube santista, que vai se reestruturando financeiramente. É isso o que indica Marcelo Galático, um dos gestores da Galático Sport, que participa dessa organização do futebol da Briosa.
- Sempre apostamos muito no Galego. É um atleta de alto nível e a gente pode ver isso nas partidas da A2. Acho que esse acaba sendo um exemplo do que queremos para o clube. Jogador de qualidade que ajuda a equipe e que no fim, ainda rende valores bons aos cofres. Nenhuma negociação deixará o time em prejuízo - disse, completando:
- Agora vamos seguir nosso planejamento de mapear o mercado, reforçar a equipe para a Copa Paulista, e, quem sabe, novamente ter sucesso para o time dentro de campo e também para os nossos cofres - prometeu, Marcelo.
Jefferson Fernando Isidio, o Galego, completou 23 anos de idade neste ano. Ele foi revelado pelo Mogi Mirim e, no seu currículo, ainda contam equipes como o Marília, Guarani-SC, Bragantino, Ponte Preta, Ferroviário e a Portuguesa Santista, onde teve melhor desempenho em performance e números.

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