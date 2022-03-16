Portuguesa-RJ surpreende e elimina o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil

A Portuguesa-RJ surpreendeu mais uma vez na Copa do Brasil ao eliminar novamente um time que joga a Série B do Brasileirão. O modesto clube, que fica localizado na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, eliminou o Sampaio Corrêa por 2 a 0, com gols marcados já na reta final da partida.O primeiro, marcado por Leandro Amaro, saiu aos 33 minutos após cobrança de escanteio. Nos acréscimos, Patrick aproveitou um contra-ataque e matou o jogo. O resultado foi muito comemorado pelo perfil oficial do clube. Na primeira rodada, o clube do Rio já havia superado o CRB por 1 a 0. A equipe vai receber R$ 1 milhão por avançar de fase, e agora espera o adversário da terceira fase,que será decidido por sorteio.