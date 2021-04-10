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Portuguesa-RJ goleia o Bangu e se aproxima dos líderes do Carioca; veja os outros resultados do dia

Equipe da Ilha do Governador ganha por 5 a 1, chega aos 17 pontos e começa a  secar Volta Redonda e Flamengo na rodada, que estão com um jogo a menos...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 18:56
Crédito: Portuguesa-RJ venceu o Bangu por 5 a 1, em jogo válido pela nona rodada do Carioca. Reprodução/Twitter
Na tarde deste sábado, Portuguesa-RJ x Bangu e Macaé x Resende foram os primeiros protagonistas da nona rodada do Carioca. No primeiro duelo, de virada, a Lusa venceu o Alvirrubro por 5 a 1, com direito a quatro gols no segundo tempo e se isolou na terceira colocação. Já o Leão, perdeu mais uma, continua na lanterna com apenas um ponto enquanto o Gigante do Vale saltou cinco posições e, agora, ocupa o quinto lugar na tabela, com 11 pontos. Confira como foram as partidas.
> Veja a classificação do Campeonato CariocaPORTUGUESA-RJ 5 x 1 BANGU
Embora o placar tenha sido elástico, o primeiro tempo mostrou equilíbrio entre as equipes que disputavam a partida no Estádio Luso-Brasileiro. Assim, com mais intensidade no início do jogo, logo aos seis minutos Rafael Carioca recebeu na pequena área e empurrou para abrir o placar.
Entretanto, a Portuguesa conseguiu reagir ainda na primeira etapa. Com isso, aos 44, foi a vez de Jhulliam aproveitar o cruzamento e emendar uma meia bicicleta para deixar tudo igual.
A virada, no entanto, ocorreu aos 24 do segundo tempo, após Everton Heleno invadir a área e bater forte, de perna direita, no canto do goleiro. Dessa forma, o volume de jogo fez com que a Lusa ampliasse o placar 10 minutos depois, aos 34. Logo, depois de boa trama no canto direito, Emerson Carioca recebeu na pequena área e fez o 3 a 1.
Já pro fim da partida, aos 44, Robert veio de trás e acertou um lindo chute de primeira para transformar o placar em goleada e, apenas um minuto depois, Mauro Silva também marcou para dar números finais a partida.
A Portuguesa-RJ volta a campo no próximo domingo, contra o Flamengo. Já o Bangu, por sua vez, recebe o Volta Redonda, também no próximo domingo, em Moça Bonita. Ambas as partidas serão válidas pela 10ª rodada do Carioca; as duas ainda tem seus horários a serem confirmados - o estádio em que será realizado o jogo da Lusa também será definido posteriormente. MACAÉ 1 x 3 RESENDE
O Macaé enfrenta, no próximo domingo, o Madureira, em Conselheiro Galvão, já o Resende, no mesmo dia, vai até o Laranjão para jogar contra o Nova Iguaçu. Igualmente aos outros duelos da 10ª rodada do Carioca, as partidas ainda terão seus horários definidos.

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