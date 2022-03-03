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Portuguesa-RJ avança na Copa do Brasil com grande atuação de zagueiro Leandro Amaro

Jogador mantém constância nas atuações e anima a torcida para o restante da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 18:32

Publicado em 03 de Março de 2022 às 18:32

Na última quarta-feira (02), a Portuguesa jogou pela primeira vez na Copa do Brasil e fez história ao vencer o CRB por 1 a 0, no estadio Luso Brasileiro. A comemoração após o apito final mostrou o tamanho da façanha dos jogadores, em especial para o experiente zagueiro Leandro Amaro, campeão da competição em 2012 com o Palmeiras.O jogador da Lusa vem mantendo boas atuações no Campeonato Carioca e vive uma ótima fase. Segundo o atleta, o torcedor da Portuguesa pode acreditar em novas façanhas do clube da Ilha do Governador.
- É um dia mais do que especial. A história está sendo escrita e nós fazemos parte dela. Fizemos um grande jogo nesta noite, classificamos e sabemos que podemos chegar ainda mais longe. A Portuguesa ainda vai surpreender muita gente nesse ano, a torcida pode esperar - declara Leandro.Para todo o elenco, a vitória foi ainda mais especial, uma vez que eliminaram uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, chegar na Segundona é um dos objetivos da Portuguesa-RJ. Afinal, todos querem elevar o patamar da instituição.
- Pra nós é um momento muito importante, ganhar de um time que joga a segunda divisão e ainda estamos lutando para poder chegar lá. Vai muito mais além da premiação em dinheiro que o clube recebe e que é claro que ajuda muito e é benéfico para a instituição, mas também é o nosso nome, é o nome do clube que estamos alavancando - afirmou o zagueiro.
Crédito: ZagueiroLeandroAmaro,destaquedaPortuguesa-RJnatemporada-Foto:Divulgação

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