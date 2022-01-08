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futebol

Portuguesa-RJ apresenta zagueiro Lucão para a disputa do Carioca

Defensor tem passagens pela Portuguesa Santista e Setúbal, de Portugal, e estava atuando pelo Taubaté...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 20:54

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 20:54

Em um 'caso de amor' com equipes da colônia portuguesa, a Lusa Carioca, da Ilha do Governador, anunciou a contratação do zagueiro Lucão, com passagem pela Portuguesa Santista e Setúbal, de Portugal. O defensor estava na mira do Brasil de Pelotas, mas optou por disputar o Cariocão de 2022.
- O primeiro contato com a Portuguesa está sendo ótimo, estou me sentindo muito bem no clube, o elenco tem um ambiente muito bom, então até comentei com pessoas próximas que estava me sentindo em casa. Esse ano temos competições importantes, então pode esperar um elenco que com certeza dará seu máximo para que os objetivos do clube sejam alcançados com êxitos - destacou o defensor.
O atleta estava no Taubaté, mas chega a Portuguesa-RJ livre de contrato. A intermediação do negócio foi feito pela Sodré Assessoria Esportiva.
Crédito: Lucãoposaparafotoaoladodovice-presidentedaPortuguesa-RJ,JoãoRêgo(Foto:Divulgação

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