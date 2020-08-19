Portuguesa reforça foco na A2 e confirma presença na Copa Paulista

Depois de cinco meses, finalmente a Portuguesa Santista vai voltar a campo. A equipe enfrenta o Juventus, nesta quarta (19), pela Série A2 do Paulista. O período sem compromissos oficiais foi longo, mas a equipe segue focada, afinal, é a terceira colocada na Série A2 e chega reforçada para a sequência da temporada, que agora também contará com a disputa da Copa Paulista, torneio que a Briosa não participava havia três anos. Um dos rostos novos para a sequência do ano é o centroavante Petric, de 20 anos de idade. O jogador, com passagem na base do Coritiba, aumenta o poderio ofensivo da equipe que já soma 16 gols na Série A2 - um dos melhores ataques da competição. As estatísticas mostram que a briga pela titularidade será grande. - Chego com intuito de somar e ajudar a equipe na busca pelo acesso e também na conquista da Copa Paulista. Contamos com um elenco qualificado, com atletas jovens e experientes - disse o jogador.Após a paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19, o calendário das equipes será mais apertado, mas, com a estrutura cedida pela Galaticos Soccer, nova parceira da Portuguesa Santista nesta sequência de ano, o clube aumenta a confiança. Capitão da equipe, o lateral-direito Rafael Ferro exalta justamente a força do elenco neste reencontro da Briosa com a Copa Paulista. - Vejo com excelente perspectiva a nossa participação na Copa Paulista e na A2. Possuímos uma mescla boa com jogadores experientes e mais jovens. Durante os treinamentos e amistosos nos entendemos muito bem e estamos confiantes de que possamos repetir isso nos jogos. Agora é por em prática o que tem sido trabalhado no dia a dia - afirmou o atleta. A Portuguesa Santista enfrenta o Juventus nesta quarta-feira (19), às 15h, fora de casa, pela 13ª rodada da Série A2 do Paulista. O clube soma 20 pontos e está a apenas dois do líder momentâneo da competição. A Copa Paulista ainda não teve o calendário definido pela FPF, a Federação Paulista de Futebol.