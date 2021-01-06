Portuguesa promove ação na Justiça do Trabalho para quitar credores

Crédito: Divulgação/Portuguesa

Tradicional clube paulistano, considerada por muitos o segundo time de todo torcedor de São Paulo, a Portuguesa amarga um ostracismo nunca antes visto em sua centenária história.

Desde o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2013, a situação financeira da Lusa está decadente. Mesmo assim, as coisas parecem melhorar para o ano de 2021.Recém-promovida à série D do Campeonato Brasileiro, com uma dívida trabalhista estimada em R$ 50 milhões, a Portuguesa tem a chance de equacionar suas contas e retomar a saúde das atividades do clube com a reunião de suas ações em fase de execução em um processo piloto da 59ª Vara do Trabalho de São Paulo.

São vários processos em execução reunidos, de um total de 271 ações contra o clube, que, apesar da dificuldades para se reerguer, já realizou 25 acordos extrajudiciais com redução dos valores devidos e também já solicitou a designação de audiências de conciliação, por meio dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejuscs), para firmar outros.

A proposta do clube é garantir um pagamento de 30% da receita fixa – ao menos, R$ 250 mil, mensalmente – para quitação dos diversos processos.

Com processos que vão desde 2004 até os dias de hoje, alguns credores da Lusa são bem conhecidos, como o volante Moisés, campeão brasileiro pelo Palmeiras, hoje na China. Entre os nomes que podem se beneficiar da medida ainda estão o zagueiro Domingos, ex-Santos, o meia Maylson, o atacante Diogo, última grande revelação da Lusa vendido ao Olympiakos, com passagens por Flamengo, Santos, Palmeiras e que atualmente joga no futebol da Tailândia.