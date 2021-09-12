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Portuguesa perde para o Caxias no jogo de ida da segunda fase do Brasileirão Série D

Com mando da equipe gaúcha no primeiro jogo, a Lusa vai para o Canindé precisando vencer para poder pensar em avançar para as oitavas de final...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 17:20
Crédito: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias
No jogo de ida do duelo entre Caxias e Portuguesa, válido pela segunda fase do Brasileirão Série D, disputado no estádio Centenário, quem saiu com a vantagem no placar agregado foi o Grená do Povo, após vencer a partida pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Michel em cruzamento que encobriu o goleiro e balançou as redes sem tocar em nenhum jogador.
>CONFIRA OS JOGOS DO MATA-MATA DA SÉRIE DDisputado em dois jogos, a Portuguesa tem a vantagem de atuar em casa pois terminou a fase de grupos na primeira colocação, com 24 pontos conquistados. Já o Caxias, foi o quarto colocado do seu grupo, com 18 pontos ganhos. Na fase atual da Série D, os times lutam por uma vaga nas oitavas de final do torneio.A jogada do gol da vitória gaúcha saiu após a bola sobrar para Michel na lateral do campo, e mesmo de costas, fez o cruzamento e de forma surpreendente, a bola acabou indo para a segunda trave, não dando ação para o goleiro.
Outro paulista que entrou em campo foi a Ferroviária, que visitou o Brasiliense e saiu com um empate de 0 a 0 de Brasília. A Locomotiva também tem a vantagem de decidir o segundo jogo em casa por conta da melhor campanha.Os jogos de volta acontecem no próximo sábado (18), com a Portuguesa entrando em campo às 16h (de Brasília), no Estádio do Canindé. A Ferroviária joga um pouco mais tarde, às 17h, no estádio Fonte Luminosa.

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