Portuguesa perde para o Caxias no jogo de ida da segunda fase do Brasileirão Série D

Crédito: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias

No jogo de ida do duelo entre Caxias e Portuguesa, válido pela segunda fase do Brasileirão Série D, disputado no estádio Centenário, quem saiu com a vantagem no placar agregado foi o Grená do Povo, após vencer a partida pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Michel em cruzamento que encobriu o goleiro e balançou as redes sem tocar em nenhum jogador.

>CONFIRA OS JOGOS DO MATA-MATA DA SÉRIE DDisputado em dois jogos, a Portuguesa tem a vantagem de atuar em casa pois terminou a fase de grupos na primeira colocação, com 24 pontos conquistados. Já o Caxias, foi o quarto colocado do seu grupo, com 18 pontos ganhos. Na fase atual da Série D, os times lutam por uma vaga nas oitavas de final do torneio.A jogada do gol da vitória gaúcha saiu após a bola sobrar para Michel na lateral do campo, e mesmo de costas, fez o cruzamento e de forma surpreendente, a bola acabou indo para a segunda trave, não dando ação para o goleiro.