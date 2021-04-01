Portuguesa e Volta Redonda fecham a sétima rodada do Campeonato Carioca com vitória; veja como foi

Crédito: Twitter/Portuguesa

Dois jogos fecharam a sétima rodada do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira. A Portuguesa derrotou o Resende por 1 a 0, com gol de Cafu, no estádio do Trabalhador, enquanto o Volta Redonda venceu o Boavista por 3 a 1, no estádio Raulino de Oliveira. Alef Manga (2) e Caio Vitor marcaram para o Voltaço, e Marquinhos diminuiu para o Verdão de Saquarema.

Encerrada a rodada, o Volta Redonda se mantém na vice-liderança com 13 pontos, enquanto a Portuguesa vem logo atrás com dez pontos. O Resende é o oitavo com oito pontos conquistados, e o Boavista está em décimo com seis pontos.

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Portuguesa dá bobeira, e Resende assusta!

Logo aos dois minutos do primeiro tempo, em saída de bola errada, Igor recupera a bola e tocou para Matheus Bastos, que bateu forte. A bola foi para fora, mas passou perto do gol de Neguetti.

Portuguesa responde!

Aos 10 minutos, a Portuguesa respondeu e começou a equilibrar a partida, após um início de domínio do Resende. Em cruzamento rasteiro na área, Julian se antecipou ao zagueiro e conseguiu o chute que passou perigosamente sobre o gol de Fraga.

Portuguesa martela!

Já no fim da etapa inicial, a Portuguesa teve uma boa chance de ir aos vestiários à frente no placar. Aos 43 minutos, Cafu levantou bola na área, e Julian conseguiu o cabeceio, mas Fraga faz ótima defesa.

No travessão!

O tempo estava acabando, mas a Lusa não desistiu. Em boa jogada de Chay pela esquerda, o camisa 14 bateu finalizou forte, o goleiro Fraga conseguiu o toque, e a bola tocou o travessão antes de sair pela linha de fundo.

Pressão funciona!

Voltaço começa com tudo!

Com apenas cinco minutos de jogo, o Volta Redonda abriu o placar. Em cruzamento de escanteio, a bola é afastada apela defesa, mas Alef Manga pega o rebote da entrada da área coloca o Voltaço em vantagem.

Quase o segundo!

Aos dez minutos, o Volta Redonda quase ampliou a vantagem. Alef Manga passou pelo marcador, invadiu a área e bateu cruzado. O atacante João Carlos, sozinho, se esticou todo, mas não conseguiu alcançar a bola para ampliar a vantagem dos donos da casa.

Boavista volta ligado, mas ainda não é suficiente!

Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o Verdão de Saquarema mostrou que não seria o mesmo time apático da etapa inicial. Após cobrança de falta, a bola sobrou para Marquinhos que conseguiu a finalização. O chute saiu com desvio e passou perto do gol do goleiro Andrey.

Outra grande chance do Boavista veio através dos pés de Jean Victor. O jovem lateral cruzou na medida para Michel Douglas, que conseguiu o cabeceio, e obrigou o goleiro Andrey a fazer a defesa.

Boavista dorme, e Volta Redonda amplia!

O Boavista pressionava o Volta Redonda, mas, a partir de uma falha defensiva, o Volta Redonda ampliou a vantagem. Em falha comunicação entre o lateral e o zagueiro do Verdão, Caio Vitor roubou a bola, invadiu a área e bateu forte para fazer o segundo gol do Voltaço.

Boavista incendeia o jogo!

Quando o jogo parecia definido, o Boavista puxou um contra-ataque o manteve vivo na partida. Marquinhos recebeu o passe e tentou o chute frontal, mas a bola explodiu na defesa. No rebote, o camisa 22 tentou o chute novamente e não perdoou.