Portuguesa e Madureira empatam em 0 a 0 pelo Campeonato Carioca

Pelo Campeonato Carioca, Portuguesa e Madureira não saíram do zero neste domingo, no estádio Luso-Brasileiro. As duas equipes disputavam diretamente o quinto lugar na tabela, que acabou seguindo com a Lusa, tendo oito pontos. O Tricolor Suburbano vem logo atrás, com a mesma pontuação, porém com saldo de gols menor.O jogo em si foi pouco movimentado, com raras chances claras para ambos os lados. A Portuguesa foi melhor na partida e criou mais oportunidades, mas o Madureira contou com a boa atuação do goleiro Dida para segurar o empate.
A Portuguesa volta a campo contra o Botafogo, no próximo domingo, às 19h. O Madureira joga na próxima sexta, dia 25, contra o Boavista, às 16h.
Também pelo Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu bateu o Bangu por 1 a 0, neste domingo, com gol aos 46 minutos da segunda etapa, marcado por Luã.