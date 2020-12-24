Portuguesa é campeã da Copa Paulista e deve disputar a Série D

Crédito: Portuguesa é campeã da Copa Paulista 2020 (Divulgação/Portuguesa

A Portuguesa é campeã da Copa Paulista 2020 após vencer o Marília na noite desta quarta-feira por 3 a 2, no Canindé, em jogo sem a presença de público por conta da pandemia da Covid-19. No duelo de ida, no interior de São Paulo, a Lusa também já havia triunfado por 2 a 1.

O primeiro tempo da partida foi bastante equilibrado e quente, com a Portuguesa criando as melhores chances e parando na defesa do Marília, até pênalti sofrido pelos mandantes, onde Adilson Bahia converteu e abriu o placar no Canindé, colocando a Lusa muito perto de conquistar o título. Pouco antes do intervalo, pintou um clima tenso entre as equipes, mas que foi dispersado rapidamente.

A segunda etapa reservava ainda mais emoção para os telespectadores, quando Geovani acertou belo chute aos 14' e ampliou para os lusitanos. Apenas um minuto depois, o Marília respondeu com Leo Couto, que acertou a bola no travessão e em seguida quicou dentro do gol, diminuindo o placar para os visitantes.

Entretanto, a Lusa voltaria a marcar aos 21' com Raphael Luz, colocando quase as duas mãos na taça da Copa. Os visitantes ainda diminuíram o placar aos 38', porém era tarde demais e a vitória já estava consolidada com os mandantes.