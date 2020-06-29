Portuguesa anuncia contratação de atacante ex-Grêmio e futebol europeu

Crédito: Divulgação/Portuguesa

A Portuguesa anunciou a contratação do atacante Luan Viana, que estava na Bulgária, e acumula passagens pela própria Portuguesa, além de Paraná, Grêmio e categorias de base da seleção

O atleta de 24 anos foi anunciado pela Lusa na manhã desta segunda-feira, através das redes sociais. Ele chega como novo reforço para a sequência do Campeonato Paulista A2. Luan retorna ao futebol brasileiro após passagem pelo futebol europeu, e tem no currículo também a conquista do Torneio de Toulon em 2013, com a Seleção Brasileira de base.

O reforço já teve passagem pela Portuguesa, já que a equipe rubro-verde foi o clube de formação do atacante, que apesar da pouca idade já acumula experiência. O atleta comentou a expectativa da nova oportunidade de vestir as cores da equipe.

- A expectativa é a melhor possível, porque eu tenho um carinho enorme pela Portuguesa, foi o clube em que me deu as primeiras oportunidades, em muitos aspectos. Então me sinto muito feliz em ter uma nova oportunidade no clube que me abriu as portas. Espero retribuir esse carinho dentro de campo - explicou o jogador

Além da passagem pela Lusa, o jogador também defendeu as cores de outros times do futebol mundial. Na última experiência, Luan esteve na Bulgária, aonde defendeu o Levski Sofia e o Tsarko Selo. Recentemente, apesar do período de paralisação, o atleta explicou como vinha mantendo a forma física por conta própria.

- Os meus treinos vêm sendo intensos, tenho buscado manter o preparo físico mesmo em casa, tomando os cuidados necessários. O atleta precisa cuidar do seu corpo sempre. Isso pode fazer a diferença no retorno dos treinamentos presenciais - explicou.