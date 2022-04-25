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Português: Porto perde para o Braga e vê Sporting diminuir diferença na liderança em vitória sobre o Boavista

Equipes travam disputa pelo título nacional, restando três rodadas para o fim da competição. Diferença na tabela é de apenas seis pontos...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 19:34

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 19:34

Caiu o último invicto. Líder do Campeonato Português, o Porto podia ser campeão nacional nesta segunda-feira, mas o plano foi por água abaixo. Os Dragões visitam o Braga, no Estádio da Pedreira, e o time de Carlos Carvalhal venceu a equipe azul e branca por 1 a 0.Jogando fora de casa, o time de Sergio Conceição viu o atacante Ricardo Horta balançar as redes no início do segundo tempo, com passe de Abel Ruíz, para chegar aos 59 pontos. Com o resultado, o Braga garantiu o quarto lugar da competição e não pode mais ser alcançado.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
A derrota do Porto foi boa para o Sporting, que venceu o Boavista no encerramento da rodada e diminuiu a diferença na tabela para apenas seis pontos, a três jogos do fim do torneio. O time de Rúben Amorim busca o bicampeonato consecutivo e está com 76 pontos.
JOGOS RESTANTES
Porto - 72 pontosVizela (c)Benfica (f)Estoril (c)
Sporting - 66 pontosGil Vicente (c)Portimonense (f)Santa Clara (c)
Crédito: Portoestavainvictoatéestasegunda-feiranoCampeonatoPortuguês(Foto:MIGUELRIOPA/AFP

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