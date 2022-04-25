Português: Porto perde para o Braga e vê Sporting diminuir diferença na liderança em vitória sobre o Boavista

Caiu o último invicto. Líder do Campeonato Português, o Porto podia ser campeão nacional nesta segunda-feira, mas o plano foi por água abaixo. Os Dragões visitam o Braga, no Estádio da Pedreira, e o time de Carlos Carvalhal venceu a equipe azul e branca por 1 a 0.Jogando fora de casa, o time de Sergio Conceição viu o atacante Ricardo Horta balançar as redes no início do segundo tempo, com passe de Abel Ruíz, para chegar aos 59 pontos. Com o resultado, o Braga garantiu o quarto lugar da competição e não pode mais ser alcançado.