Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Português: Porto bate o Farense, e joga pressão para o Sporting

Time de Sergio Conceição vence pelo placar mínimo com gol de Taremi, e agora seca o líder Sporting, que entra em campo nesta terça-feira, no encerramento da rodada...
Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 19:20

Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto
O Porto visitou o Farense nesta segunda-feira pela 15ª rodada do Campeonato Português, e os Dragões venceram por 1 a 0. Com gol do centroavante Mehdi Taremi no primeiro tempo, os atuais campeões chegaram aos 35 pontos, e agora secam o líder Sporting, que entra em campo nesta terça-feira.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsOs Dragões não se intimidaram por jogarem fora de casa e se lançaram ao ataque desde o início da partida. Aos 14 minutos, o lateral-direito Wilson Manafá fez boa jogada, foi na linha de fundo, e tocou para Taremi. Livre na segunda trave, o camisa 9 só empurrou para o gol.
Na etapa final, o Porto continuou controlando o jogo, teve mais posse de bola, e criou mais oportunidades. Na base do abafa, o Farense tentou chegar ao empate nos minutos finais, colocou uma bola na trave de Marchesin, mas não foi o suficiente para deixar tudo igual.
Com o resultado, o Porto chega aos 35 pontos e agora tem um a menos que o líder Sporting, que entra em campo nesta terça-feira. Na próxima rodada, os atuais campeões nacionais encaram o Rio Ave, na próxima segunda-feira, em casa.

porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

