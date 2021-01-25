Português: Porto bate o Farense, e joga pressão para o Sporting

O Porto visitou o Farense nesta segunda-feira pela 15ª rodada do Campeonato Português, e os Dragões venceram por 1 a 0. Com gol do centroavante Mehdi Taremi no primeiro tempo, os atuais campeões chegaram aos 35 pontos, e agora secam o líder Sporting, que entra em campo nesta terça-feira.
Os Dragões não se intimidaram por jogarem fora de casa e se lançaram ao ataque desde o início da partida. Aos 14 minutos, o lateral-direito Wilson Manafá fez boa jogada, foi na linha de fundo, e tocou para Taremi. Livre na segunda trave, o camisa 9 só empurrou para o gol.
Na etapa final, o Porto continuou controlando o jogo, teve mais posse de bola, e criou mais oportunidades. Na base do abafa, o Farense tentou chegar ao empate nos minutos finais, colocou uma bola na trave de Marchesin, mas não foi o suficiente para deixar tudo igual.
Com o resultado, o Porto chega aos 35 pontos e agora tem um a menos que o líder Sporting, que entra em campo nesta terça-feira. Na próxima rodada, os atuais campeões nacionais encaram o Rio Ave, na próxima segunda-feira, em casa.