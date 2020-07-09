Português: Marítimo vence e está perto da salvação

Dois jogos rolaram nesta quarta-feira pela rodada 21 do Campeonato Português. O Marítimo derrotou o Boavista por 1 a 0. Já o lanterna Aves complicou a vida do Vitória de Setúbal, vencendo por 1 a 0.
Atuando no Bessa, no Porto, casa do Boavista, o Marítimo, voltou a fazer das suas. O time, na volta dos jogos da Liga após o isolamento causado pela pandemia da Covid, já havia surpreendido um grande, o Benfica. Desta vez, se deu bem contra o tradicional Boavista, fazendo o gol com Joel Tagueu no primeiro tempo e soube administrar a vantagem contra um rival que teve dois jogadores expulsos: Fabiano (no primeiro tempo) e Paulinho (nos acréscimos).O Marítmo, em décimo-primeiro, com 37 pontos, está praticamente livre de qualquer risco de rebaixamento. O Boavista, por sua vez, é o décimo com 38 pontos.
O Aves conseguiu a sua quinta vitória em 31 rodadas ao derrota por 1 a 0 o Vitória de Setúbal, gol do iraniano Mohammadi aos quatro minutos do primeiro tempo. O jogo marcou a estreia do treinador Lito Vidigal no comando do Aves, que é o lanterna e já está rebaixado por antecipação para a segundona. O Setúbal, que desperdiçou um pênalti (cobrado por Nuno Valente), parou nos 30 pontos e pode ser alcançado pelo Portimonense. Os times estão lutando para que não terminem como o segundo rebaixado da competição.