Português: Marítimo vence e está perto da salvação

Crédito: Divulgação / Marítimo

Dois jogos rolaram nesta quarta-feira pela rodada 21 do Campeonato Português. O Marítimo derrotou o Boavista por 1 a 0. Já o lanterna Aves complicou a vida do Vitória de Setúbal, vencendo por 1 a 0.

Atuando no Bessa, no Porto, casa do Boavista, o Marítimo, voltou a fazer das suas. O time, na volta dos jogos da Liga após o isolamento causado pela pandemia da Covid, já havia surpreendido um grande, o Benfica. Desta vez, se deu bem contra o tradicional Boavista, fazendo o gol com Joel Tagueu no primeiro tempo e soube administrar a vantagem contra um rival que teve dois jogadores expulsos: Fabiano (no primeiro tempo) e Paulinho (nos acréscimos).O Marítmo, em décimo-primeiro, com 37 pontos, está praticamente livre de qualquer risco de rebaixamento. O Boavista, por sua vez, é o décimo com 38 pontos.