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futebol

Português: gol 'fantasma' dá vitória ao Moreirense fora de casa

Lance de sorte de Filipe Soares garantiu o 1 a 0 da equipe sobre o Boavista. Já são sete jogos sem perder e a reação praticamente assegura o time na elite para 2020/21...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 01:11

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 01:11

Crédito: Divulgação Moreirense
Em jogo isolado pelo Campeonato Português, o Moreirense obteve resultado excepcional neste sábado, ao bater por 1 a 0 o Boavista, fora de casa, no Estádio do Bessa, na cidade do Porto. O resultado levou o time aos 33 pontos, em oitavo lugar, além de manter a sequência de bons resultados nas últimas rodadas (quatro vitórias e três empates) que praticamente o livra de qualquer ameaça de rebaixamento. Já o Boavista parou nos 29 pontos, em décimo primeiro lugar. O gol da vitória foi de Filipe Soares.
O jogo foi equilibrado, com o primeiro tempo terminando com o placar em branco. Porém, logo aos quatro minutos Filipe Soares (meia de 21 ano constantemente convocado para as seleções de base) fez o gol da equipe visitante. Filipe deu muita sorte no lance. Depois de uma jogada pela direita e um corte ruim da zaga, ele ficou com a sobra, dentro da área. Porém, perdeu o ângulo e, com a bola quase na linha de fundo, chutou prensado com um defensor. A bola subiu, encobriu o goleiro e entrou.
Atrás do placar, o Boavista buscou o empate e teve chance de ouro nos acréscimos: um pênalti a seu favor. Porém, o zagueiro Carraça, desperdiçou.
A rodada 25 do Português, a primeira após a retomada do futebol no país após o isolamento social por causa da Covid (que iniciara em março) será encerrada neste domingo, quando o Paços de Ferreira (22 pontos, em penúltimo) visitará o Rio Ave (sétimo, com 38).E MAIS:COLUNA DE VÍDEO: 'Fred é uma baita contratação'DIÁRIO L! DA COPA DE 70: a dramática vitória sobre a InglaterraDIÁRIO L! DA COPA DE 70: a preparação para encarar os inglesesVeja as atrações esportivas que vão rolar na TV no fim de semanaO dia do mercado: Balotelli ficando sem clube e muito mais! E MAIS:

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