Português: gol 'fantasma' dá vitória ao Moreirense fora de casa

Crédito: Divulgação Moreirense

Em jogo isolado pelo Campeonato Português, o Moreirense obteve resultado excepcional neste sábado, ao bater por 1 a 0 o Boavista, fora de casa, no Estádio do Bessa, na cidade do Porto. O resultado levou o time aos 33 pontos, em oitavo lugar, além de manter a sequência de bons resultados nas últimas rodadas (quatro vitórias e três empates) que praticamente o livra de qualquer ameaça de rebaixamento. Já o Boavista parou nos 29 pontos, em décimo primeiro lugar. O gol da vitória foi de Filipe Soares.

O jogo foi equilibrado, com o primeiro tempo terminando com o placar em branco. Porém, logo aos quatro minutos Filipe Soares (meia de 21 ano constantemente convocado para as seleções de base) fez o gol da equipe visitante. Filipe deu muita sorte no lance. Depois de uma jogada pela direita e um corte ruim da zaga, ele ficou com a sobra, dentro da área. Porém, perdeu o ângulo e, com a bola quase na linha de fundo, chutou prensado com um defensor. A bola subiu, encobriu o goleiro e entrou.

Atrás do placar, o Boavista buscou o empate e teve chance de ouro nos acréscimos: um pênalti a seu favor. Porém, o zagueiro Carraça, desperdiçou.