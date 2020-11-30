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futebol

Português: Everton Cebolinha brilha e Benfica vence o Marítimo de virada

Brasileiro faz um gol e dá uma assistência e ajuda equipe da capital portuguesa a conquistar importante vitória no torneio nacional. Equipe chega aos 18 pontos na tabela...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 18:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 18:15
Crédito: Reprodução
No sufoco e no talento brasileiro. O Benfica visitou o Marítimo no encerramento da oitava rodada do Campeonato Português e sofreu para vencer a equipe da Ilha da Madeira. Em grande dia de Everton Cebolinha, os Encarnados venceram por 2 a 1 e chegaram aos 18 pontos.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsplaceholderO Benfica dominou as ações do primeiro tempo, mas quem abriu o placar foi o time da casa. Aos 14 minutos, após chutão da zaga, Otamendi tentou recuar para Vlachodimos, mas errou. Rodrigo Pinho aproveitou e abriu placar. Aos 32, Everton Cebolinha serviu Pizzi, que deixou tudo igual.
No segundo tempo, pressionado pelo placar, o time de Jorge Jesus continuou mandando no jogo e conseguiu o gol da vitória com o brasileiro ex-Grêmio. Após jogada de Waldschmidt, Pizzi retribuiu o primeiro gol e entregou para o camisa 7, que limpou Claudio Winck e bateu no canto para virar o jogo.
Na próxima rodada, o Benfica encara o Paços de Ferreira, em casa, no próximo domingo. Antes, porém, os Encarnados enfrentam o Lech Poznan, da Polônia, pela Liga Europa. O Marítimo volta a campo na segunda-feira, para jogar contra o Farense.

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