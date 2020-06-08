Português: Douglas Tanque marca na vitória do Paços e faz história

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Em jogo isolado neste domingo, pela rodada de reabertura do Campeonato Português após três meses de interrupção devido à pandemia do novo coronavírus, o Paços de Ferreira conseguiu ótimo resultado ao vencer, fora de casa, por 3 a 2, o Rio Ave, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. O Paços foi aos 25 pontos, se afastando da zona de rebaixamento. Já o Rio Ave parou nos 38 pontos e perdeu a chance de assumir o quinto lugar (se mantém em sétimo).

Um dos destaques do Paços foi o brasileiro Douglas Tanque, que fez um gol e segue fazendo história no clube. Tanque já tem 21 tentos com a camisa da equipe. Isso o coloca como um dos dez maiores goleadores da história do s Castores (o Top1, Bruno Moreira, com 36).

O jogo

O Paços começou muito bem e logo marcou dois gols. O primeiro aos 12, quando João Amaral cobrou falta de longe, na intermediária pela esquerda. Ele queria cruzar, mas o vento mudou a trajetória, a bola foi em direção ao gol e pegou o goleiro polonês Pawel Kieszek adiantado.

Aos 14, Tanque concluiu para as redes após cobrança de escanteio pela esquerda e celebrou o seu tento que o coloca ao lado de Pedrinha como o décimo maior goleador do Paços.

Ainda no primeiro tempo, Diego Lopes diminuiu o placar, num lance definido apenas após o árbitro confirmar pelo VAR que a bola, no lance anterior, não havia saído pela linha de fundo. Ainda nesta etapa, o Paços ficou com dez, já que Bruno Teles fez falta feira e foi expulso.

Na etapa final, aos sete minutos, Bruno Santos ampliou para o Paços fazendo o gol mais bonito do jogo e da semana. Ele recebeu na linha de fundo, pela esquerda e cortou para dentro da área, driblando três rivais antes de concluir para a rede. Aos 13 minutos, o angolano Gelson Dala diminuiu. Daí e até o fim do jogo, o Rio Ave buscou o empate, chegou a fazer um gol corretamente anulado (impedimento) sem sucesso.

- Fizemos dois gols seguidos bem cedo, o que nos deu confiança e nos deixou mais solto em campo, até porque era até normal sentimos o ritmo de jogo, pelo tempo que ficamos sem jogar, comentou Douglas Tanque, em entrevista após o jogo.

E o atacante paulista, que começou a carreira defendendo Guarani e Corinthians, também comentou a sua entrada no Top 10 dos artilheiros dos Castores.