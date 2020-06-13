Português: Com golaço de falta, Sporting vence o Paços de Ferreira

O primeiro tempo foi de dar sono a qualquer pessoa que assistiu à partida. O time da casa, apesar de ter mais a posse de bola, não chegava com muito perigo. Os visitantes também não ofereceram tanta resistências e finalizaram apenas uma vez.

O gol da vitória saiu no meio do segundo tempo, com o meia-atacante Jovane Cabral. O jovem de 21 anos bateu falta com maestria e não deu nenhuma chance ao goleiro Ricardo Ribeiro. A bola explodiu no travessão e bateu dentro do gol. E MAIS:Dia do Mercado: Marrony mais perto do Galo, pacotão por Coutinho, Godín pode jogar na França...Você sabe tudo sobre a Champions League? Faça o teste nesse desafio!Em final eletrizante, Valencia e Levante empatam em clássicoEm dia de pênalti perdido de CR7, Juventus empata com Milan, e vai à final da Copa da ItáliaLeipzig marca duas vezes no início e vence o Hoffenheim fora de casaRIO AVE VENCE FORA DE CASAEm Guimarães, o Moreirense recebeu o Rio Ave e os visitantes levaram a melhor. O atacante Mehdi Taremi marcou de pênalti aos 39 minutos do primeiro tempo e decretou a vitória por 1 a 0. E MAIS: