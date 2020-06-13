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futebol

Português: Com golaço de falta, Sporting vence o Paços de Ferreira

Em jogo morno, clube do José Alvalade consegue vitória importante e chega aos 46 pontos...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 22:58

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 22:58

Crédito: ANTONIO COTRIM / AFP
O Sporting venceu a primeira partida após a volta do Campeonato Português nesta sexta-feira, em partida válida pela 26ª rodada. Jogando em casa, os Leões venceram por 1 a 0, com um belíssimo gol de falta de Jovane Cabral.
VEJA A TABELA DA LIGA PORTUGUESA
O primeiro tempo foi de dar sono a qualquer pessoa que assistiu à partida. O time da casa, apesar de ter mais a posse de bola, não chegava com muito perigo. Os visitantes também não ofereceram tanta resistências e finalizaram apenas uma vez.
O gol da vitória saiu no meio do segundo tempo, com o meia-atacante Jovane Cabral. O jovem de 21 anos bateu falta com maestria e não deu nenhuma chance ao goleiro Ricardo Ribeiro. A bola explodiu no travessão e bateu dentro do gol. E MAIS:Dia do Mercado: Marrony mais perto do Galo, pacotão por Coutinho, Godín pode jogar na França...Você sabe tudo sobre a Champions League? Faça o teste nesse desafio!Em final eletrizante, Valencia e Levante empatam em clássicoEm dia de pênalti perdido de CR7, Juventus empata com Milan, e vai à final da Copa da ItáliaLeipzig marca duas vezes no início e vence o Hoffenheim fora de casaRIO AVE VENCE FORA DE CASAEm Guimarães, o Moreirense recebeu o Rio Ave e os visitantes levaram a melhor. O atacante Mehdi Taremi marcou de pênalti aos 39 minutos do primeiro tempo e decretou a vitória por 1 a 0. E MAIS:

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