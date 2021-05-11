Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Português: Benfica vence o Nacional de virada e segue na briga por vaga na fase de grupos da Champions

Time de Jorge Jesus sofre gol no início, tem empate anulado, reclama de pênalti na sequência, mas marca três vezes no fim e segue na cola do Porto, o segundo colocado...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 16:10

O Benfica segue na briga por uma vaga na fase de grupos da Champions League. Nesta terça-feira, o time de Jorge Jesus visitou o Nacional, na Ilha da Madeira, e venceu o lanterna por 3 a 1. Pedrão abriu o placar para os donos da casa, mas fez contra no segundo tempo e deixou tudo igual. Gonçalo Ramos, que saiu do banco, marcou mais duas vezes e decretou a vitória encarnada.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsGOL NO INÍCIOJogando fora de casa, o Benfica foi quem controlou a partida na Ilha da Madeira, mas o Nacional, apostando em contra-ataques, foi quem mais finalizou. Com oito minutos de jogo, depois de escanteio pela esquerda, Otamendi se atrapalhou e a boa sobrou para Riascos. O camisa 94 acertou a trave e o zagueiro Pedrão aproveitou o rebote.
NÃO VALEUPrecisando do resultado, o Benfica voltou pressionando no segundo tempo e logo aos cinco minutos o lateral-esquerdo Nuno Tavares empatou em chute de fora da área. O lance, porém, foi anulado depois de checagem do árbitro ao VAR. Na origem, o brasileiro Lucas Veríssimo fez falta em Pedro Mendes.
RECLAMAÇÃOPouco depois do gol anulado, o Benfica teve mais um lance checado no árbitro de vídeo após chute de Everton Cebolinha pegar na mão de João Vigário. O ex-atacante do Grêmio aproveitou cobrança de escanteio pela direita, bateu de primeira e o time vermelho pediu pênalti. A reclamação, porém, não surtiu efeito.
VIRADA RELÂMPAGOSem desistir, o Benfica continuou pressionando o Nacional e virou num intervalo de três minutos. Aos 32, Cebolinha fez jogada pela esquerda e tocou para Seferovic. O camisa 14 chutou, a bola desviou em Pedrão e entrou. Em sequência, Gonçalo Ramos recebeu de Darwin Núñez e virou. No fim, a dobradinha se repetiu e Gonçalo Ramos ampliou após passe de Darwin Núñez.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Benfica continua com o sonho de conseguir uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Champions League. O time de Jorge Jesus, que está em terceiro lugar, chegou aos 70 pontos e está a quatro do Porto, o segundo colocado, a duas rodadas do fim do Campeonato Português.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada, a penúltima do torneio, o Benfica encara o Sporting, que é o líder da competição e pode chegar para a partida já como campeão. O duelo acontece no sábado, no Estádio da Luz. No domingo, o Nacional encara o Famalicão. O time da Ilha da Madeira pode chegar para o duelo já rebaixado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados