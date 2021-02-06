Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Português? Argentino? São Paulo entrevista treinadores estrangeiros antes de avançar em negociações
futebol

Português? Argentino? São Paulo entrevista treinadores estrangeiros antes de avançar em negociações

Diretoria do Tricolor vem sondando diversos nomes no mercado para comandar a equipe. Argentinos Crespo e Schelotto e portugueses Bruno Lage e Pedro Martins foram procurados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2021 às 07:00

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 07:00

Crédito: Reprodução/Defensa y Justicia
O São Paulo segue na busca por um treinador depois da demissão de Fernando Diniz na última segunda-feira (1). A diretoria sonda alguns nomes no mercado e tem preferências por um técnico estrangeiro.
São Paulo conversa com argentino: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
Nos últimos dias, os treinadores argentinos Hernán Crespo e Schelotto foram procurados e tiveram reuniões com a cúpula do Tricolor. O interesse no ex-atacante foi noticiado primeiramente no 'GE' e confirmado pelo LANCE!. Ele está atualmente no Defensa y Justicia-ARG. Já Schelotto está sem clube desde que deixou o LA Galaxy-EUA.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO Com o sucesso recente de portugueses comandando equipes brasileiras, o São Paulo também está atrás de técnicos lusitanos. Alguns nomes, como Pedro Martins, do Olympiacos-GRE e Bruno Lage, ex-Benfica-POR, foram analisados. Villas-Boas, desejo da torcida, foi praticamente descartado depois da pedida salarial, considerada alta.
As conversas vem sendo feitas pelo presidente Julio Casares, o dirigente do futebol Carlos Belmonte e o coordenador Muricy Ramalho, além do diretor executivo Rui Costa, que começou os trabalhos no CT da Barra Funda na última quarta-feira (4), depois da despedida de Raí. Os primeiros contatos são feitos para a diretoria entender o estilo de jogo e as pretensões salariais dos técnicos pretendidos. Ainda não há uma definição para o São Paulo avançar em negociações mais concretas com qualquer um dos analisados no mercado.
Enquanto busca um novo treinador, o time vem sendo treinado pelo interino Marcos Vizolli, que deve dirigir o Tricolor até o final do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é contra o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi, pelo Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados