  • Portugal x Turquia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo
Portugal x Turquia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

Vencedor deste confronto irá decidir vaga do Mundial contra Itália ou Macedônia do Norte...
LanceNet

Publicado em 23 de Março de 2022 às 12:12

Chegou a hora da decisão! Portugal recebe a Turquia nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pela semifinal da repescagem da Eliminatória da Copa do Mundo. O vencedor deste confronto decide uma vaga no Qatar 2022 contra Itália ou Macedônia do Norte.SOBRE O RIVAL- É uma equipe com qualidade individual (sobre a Turquia), com jogadores que atuam na Inglaterra, França e Itália. Temos que igualar na raça e na paixão. Temos que jogar por 11 milhões de portugueses e é o que vamos fazer - garantiu Fernando Santos, técnico de Portugal.
> Veja os confrontos da repescagem da Europa
NA FASE DE GRUPOSPortugal deixou a vaga para a Copa do Mundo escapar na última rodada da fase de grupos das Eliminatórias após ser derrotado para a Sérvia em casa. Por outro lado, a Turquia ficou apenas dois pontos atrás da Holanda, mas conseguiu deixar para trás a Noruega, de Haaland.
FICHA TÉCNICA:Portugal x Turquia
Data e horário: 24/3/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Patricio; Cedric, Fonte, Inácio e Guerreiro; João Moutinho, Danilo Pereira e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Jota
Desfalques: Rúben Neves (machucad. Pepe (Covid-19)
TURQUIA (Técnico: Stefan Kuntz)Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral e Erkin; Under, Calhanoglu, Antalyali e Akturoglu; Yilmaz e Yazici
Desfalques: Nenhum
Foto: CARLOS COSTA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

