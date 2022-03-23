Portugal x Turquia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

Chegou a hora da decisão! Portugal recebe a Turquia nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pela semifinal da repescagem da Eliminatória da Copa do Mundo. O vencedor deste confronto decide uma vaga no Qatar 2022 contra Itália ou Macedônia do Norte.SOBRE O RIVAL- É uma equipe com qualidade individual (sobre a Turquia), com jogadores que atuam na Inglaterra, França e Itália. Temos que igualar na raça e na paixão. Temos que jogar por 11 milhões de portugueses e é o que vamos fazer - garantiu Fernando Santos, técnico de Portugal.
> Veja os confrontos da repescagem da Europa
NA FASE DE GRUPOSPortugal deixou a vaga para a Copa do Mundo escapar na última rodada da fase de grupos das Eliminatórias após ser derrotado para a Sérvia em casa. Por outro lado, a Turquia ficou apenas dois pontos atrás da Holanda, mas conseguiu deixar para trás a Noruega, de Haaland.
FICHA TÉCNICA:Portugal x Turquia
Data e horário: 24/3/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Patricio; Cedric, Fonte, Inácio e Guerreiro; João Moutinho, Danilo Pereira e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Jota
Desfalques: Rúben Neves (machucad. Pepe (Covid-19)
TURQUIA (Técnico: Stefan Kuntz)Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral e Erkin; Under, Calhanoglu, Antalyali e Akturoglu; Yilmaz e Yazici
Desfalques: Nenhum