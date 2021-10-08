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futebol

Portugal x Qatar: onde assistir, horário e escalações do amistoso

Equipe de Fernando Santos entre em campo neste sábado contra o anfitrião do Mundial de 2022 e visa preparação para jogo contra Luxemburgo pelas Eliminatórias...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 14:22

LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 14:22
Crédito: Portugal vem de vitória no último jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo (Tofik BABAYEV / AFP
Portugal recebe o Qatar, anfitrião da próxima Copa do Mundo, neste sábado, às 16h15 (horário de Brasília), em amistoso visando a preparação para o duelo contra Luxemburgo pelas Eliminatórias. Em setembro, ambas as equipes se enfentaram e os europeus conquistaram uma vitória por 3 a 1.Preparação
- Quero que os jogadores assimilem o que lhes é transmitido nos treinos e coloquem em prática no jogo. Treinamos pouco tempo. Aqui é diferente de clubes e é preciso perceber a resposta dos atletas. É importante ver como o coletivo assimilou o processo de jogo - disse Fernando Santos.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Eliminatórias
Portugal conquistou vitórias sobre a Irlanda e o Azerbaijão nos dois últimos duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo e irá buscar mais um triunfo na próxima terça-feira com o objetivo de conquistar uma classificação direta para o Qatar em 2022.
FICHA TÉCNICA:Portugal x Qatar
Data e horário: 9/10/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Lopes; Dalot, José Fonte, Pepe e Mendes; João Mario, Neves e Moutinho; Jota, André Silva e Guedes
Desfalques: Francisco Trincão (Covid-19)
QATAR (Técnico: Félix Sánchez Bas)Hassan; Salman, Al-Rawi, Hassan e Miguel; Al-Haydos, Waad, Hatem e Ahmed; Ali e Afif
Desfalques: Nenhum

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