Portugal x Macedônia do Norte: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Chegou a hora de conhecermos mais duas seleções do Velho Continente classificadas para a Copa do Mundo de 2022. Nesta terça-feira, um dos confrontos das Eliminatórias Europeias acontece na cidade do Porto, entre Portugal e Macedônia do Norte. O duelo acontece no Estádio do Dragão, às 15h45 (de Brasília).PORTUGALPrincipal nome de Portugal, que eliminou a Turquia na semifinal, o craque Cristiano Ronaldo concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e afirmou que o jogo é de vida ou morte para sua equipe. O astro da camisa 7 pediu o apoio incondicional dos torcedores no Estádio do Dragão em busca da vaga na Copa do Mundo.

- Para nós também é um jogo da vida. Faço um apelo aos portugueses: agradeço a demonstração de apoio incondicional e amanhã peço o mesmo. Ontem quando fui para a cama pensei: gostaria que o hino começasse, tirassem a música e cantássemos todos sem música. Tenho certeza que se estiverem conosco como na quinta, vamos ganhar o jogo - declarou CR7.

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MACEDÔNIA DO NORTETentando garantir a classificação para a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, a Macedônia do Norte vem de grande vitória sobre a Itália, que garantiu a vaga na decisão da repescagem. Antes da partida, o técnico Blagoja Milevski disse que "sua seleção não foi a Portugal para fazer turismo".

- A Macedônia do Norte obviamente não é a favorita para este jogo, mas temos as nossas qualidades e não é por acaso que estamos aqui. Vamos ver o que vai acontecer e nem vale a pena falar sobre a grande qualidade de Portugal, que tem jogadores conhecidos mundialmente e que podem fazer a diferença a qualquer momento. Estaremos à altura do desafio, disso tenho a certeza, pois não viemos aqui a turismo, mas para fazer o nosso melhor e ganharmos - disse o treinador.

+ Canadá garante vaga na Copa do Mundo: veja os países já classificadosFICHA TÉCNICA

Portugal x Macedônia do NorteEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaRepescagem - Final​Data e horário: 29/03/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, no Porto (POR)Árbitro: Anthony Taylor (ING)Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)Transmissão: TNT e Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS TIMES

PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Diogo Costa; João Cancelo, José Fonte, Danilo Pereira (Pepe) e Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, João Moutinho e Bruno Fernandes; Otávio, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

MACEDÔNIA DO NORTE (Técnico: Blagoja Milevski)Dimitrievski; Stefan Ristovski, Velkovski, Musliu e Alioski; Elmas, Kostadinov e Bardhi; Churlinov, Milan Ristovski e Trajkovski.