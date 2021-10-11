Portugal x Luxemburgo: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Portugal recebe Luxemburgo nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Fernando Santos, que atualmente ocupa a 2ª colocação no Grupo A, embora tenha um jogo a menos que a Sérvia, precisa da vitória para sonhar com uma vaga direta no Mundial do Qatar.Só decisão
- São três finais e é nisso que temos que nos concentrar, focar na nossa equipe e no que ela faz bem. Se tivermos equilíbrio, mantendo a capacidade ofensiva, estaremos mais próximos da vitória. Não espero um Luxemburgo atrás. Esta é a última esperança deles, não vêm para jogar no contra-ataque - analisou Fernando Santos, técnico de Portugal.
Enquanto Portugal joga sua sexta partida contra Luxemburgo, a Sérvia irá receber o Azerbaijão e irá buscar os três pontos para se manter na liderança. No entanto, as duas principais seleções se enfrentam apenas no próximo dia 14 de novembro, onde deverá ser decidido quem irá conquistar uma vaga direta para a próxima Copa do Mundo e quem irá para a repescagem.
FICHA TÉCNICA:Portugal x Luxemburgo
Data e horário: 12/10/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Algarve, em Algarve (POR)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Patricio; Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes; Moutinho, Palhinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão
Desfalques: Diogo Jota (machucado)
LUXEMBURGO (Técnico: Luc Holtz)Moris; Jans, Chanot, Carlson e Pinto; Martins Pereira; Deville, S. Thill, Barreiro e Rodriguez; Sinani
Desfalques: Nenhum