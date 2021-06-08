futebol

Portugal x Israel: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Fernando Santos faz último amistoso visando a estreia na Eurocopa diante da Hungria na próxima terça-feira...
LanceNet

08 jun 2021 às 13:20

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Visando a preparação para a estreia da Eurocopa diante da Hungria, Portugal encara Israel nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). Na última sexta-feira, o time dirigido por Fernando Santos não fez uma boa apresentação apesar do empate por 0 a 0 contra a Espanha.Despreocupado
- Eu quero ganhar e acredito que vamos ganhar (de Israel) até porque perder não está em nosso vocabulário. Se não ganharmos, não vai mudar nada, pois é só um jogo. A Eurocopa é totalmente diferente. Em 2016, perdemos para a Bulgária e diziam que não íamos fazer nada - analisou o técnico Fernando Santos.
> Veja a tabela da Eurocopa
Grupo da morte
Portugal inicia a competição contra a equipe mais acessível do grupo, a Hungria. Ambos já se enfrentaram em 2016, mas o empate prevaleceu naquele duelo. Após a estreia, os lusos enfrentam a Alemanha e fecham a primeira fase diante da França, reeditando a final da última Euro.
FICHA TÉCNICA:Portugal x Israel
Data e horário: 9/6/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Silva; Cancelo, José Fonte, Rúben Dias, Mendes; Moutinho, Danilo; Bruno Fernandes, Goncalves, Jota; André Silva
Desfalques: Nenhum
ISRAEL (Técnico: Willibald Ruttensteiner)Marciano; Dasa, Tibi, Menahem e Davidzada; Solomon, Natkho, Lavi e Fani; Malede e Zahavi
Desfalques: Nenhum

