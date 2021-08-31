Portugal x Irlanda: onde assistir, horário e escalações da jogo das Eliminatórias

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A Seleção Portuguesa enfrenta, nesta quarta-feira, a Seleção Irlandesa no Estádio Algarve, em Faro-Loulé, pelo Grupo A Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto ocorrerá às 15:45h (de Brasília), e Portugal busca mais uma vitória na competição.

Veja a tabela das EliminatóriasPortugal venceu duas partidas em três partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com sete pontos, os portugueses lideram o grupo A rumo ao Mundial do Catar. Após cair nas oitavas da Euro, a seleção de CR7 espera mudar a sua trajetória.

A Irlanda perdeu todos os seus dois jogos no grupo A destas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Contra os portugueses, os irlandeses buscam uma vitória importante contra o adversário mais complicado de todo o seu grupo.FICHA TÉCNICAPORTUGAL x IRLANDA - Eliminatórias da Europa

Data e horário: 01/09/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Estádio Algarve, em Faro-Loulé (POR)Árbitro: Matej Jug (SLO)Assistentes: Matej Zunic (SLO) e Robert Vukan (SLO)Onde assistir: TNT Sports

PORTUGAL (Treinador: Fernando Santos)Rui Patrício; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Raphael Guerreiro; Danilo Pereira, João Moutinho e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.