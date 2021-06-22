Portugal x França: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

Crédito: MATTHIAS HANGST, ALEXANDER HASSENSTEIN / AFP

Chegou a hora de decidir a chave da morte da Eurocopa. Nesta quarta-feira, Portugal e França fazem a reedição da final do torneio de 2016 pela terceira rodada do Grupo F. O jogo acontece na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, às 16h (de Brasília).

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaPORTUGALCriticado nas duas partidas de Portugal na Eurocopa, o técnico Fernando Santos falou o que espera da França para o jogo. Segundo o treinador, o elenco francês é muito dinâmico e pode atuar de diversas formas diferentes.

- Amanhã será um tipo de ataque diferente, com os meias atacando pelo fundo. Têm três atacantes móveis e dois meias que são capazes de realizar ataques no fundo, por vezes até Kanté. Avaliamos os últimos três jogos da França. Com Benzema em campo, Griezmann passou para a direita. Antes era mais um diamante, e nesses três jogos ele veio por dentro, muito do corredor central.

FRANÇAAntes do jogo, o técnico Didier Deschamps fez questão de dizer que a partida não será uma revanche da final da Eurocopa de 2016, e aquele duelo já está no passado. O comandante francês também elogiou Cristiano Ronaldo e afirmou que sua equipe precisará neutralizar o camisa 7.

- Não há motivação extra com a possibilidade de eliminar Portugal. A nossa ambição é conseguir o melhor resultado possível, que tenha impacto na classificação e, aliás, no nosso adversário. Sabemos que esta equipe portuguesa depende muito dos gols de Cristiano Ronaldo. Ele foi decisivo nos dois primeiros jogos e temos de tentar limitar a sua influência.

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Portugal x FrançaEurocopa - Grupo F - Rodada 3

Data e horário: 23/06/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Puskás Arena, em Budapeste (HUN)Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)Assistentes: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto del Palomar (ESP)Transmissão: SporTV

PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; Danilo Pereira, Renato Sanches e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.