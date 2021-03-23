Portugal x Azerbaijão: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Portugal inicia o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2022 contra o Azerbaijão nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Europa. A equipe de Fernando Santos é a grande favorita para vencer o confronto e também para liderar o Grupo A, que conta com a Sérvia como a segunda força.Desejo
- Esta fase da temporada é de grande desgaste para os jogadores. Não vale a pena chorar nem nos lamentar. Os atletas querem estar no Mundial e este início é fundamental. Tenho certeza que irão para cada jogo com essa responsabilidade na cabeça. Eles têm muita qualidade, entrega e desempenho - afirmou Fernando Santos, técnico de Portugal.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Europa
Sequência
Por conta do calendário apertado, Portugal irá realizar três dos oito jogos das Eliminatórias para a Copa neste mês de março e em pouco espaço de tempo. Após o duelo contra o Azerbaijão, o time viaja para Belgrado e encara a Sérvia no sábado e joga fora de casa contra Luxemburgo na próxima terça-feira.
FICHA TÉCNICA:Portugal x Azerbaijão
Data e horário: 24/3/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Lopes; Cancelo, Rúben Dias, José Fonte e Nuno Mendes; Pereira, Moutinho e Bruni Fernandes; Diogo Jota, Cristiano Ronaldo e João Félix
Desfalques: Raphael Guerreiro (machucado)
AZERBAIJÃO (Técnico: Gianni De Biasi)Balayev; Medvedev, Huseynov, Badalov e Kryvotsiuk; Sadikhov, Qarayev, Diniyev e Mutallimov; Sheydayev e Emreli
Desfalques: Nenhum