Portugal x Alemanha: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Após vencer a Hungria na primeira rodada, Portugal entra em campo neste sábado para encarar a Alemanha em Munique, às 13h (horário de Brasília). Por outro lado, a equipe de Joachim Low vem de derrota para a França e busca o primeiro triunfo nesta Eurocopa.Sem medo
- A seleção portuguesa passou a ser respeitada. Já era forte antes, mas havia quatro ou cinco equipes que acreditavam ser mais fortes e que venceriam. Esse time alemão é fantástico, coletivo e dominador, mas sabe que terá um grande rival pela frente. Não tenho medo nenhum da Alemanha, mas achar que Portugal é favorito é um abuso - disse Fernando Santos, comandante português.
> Veja a tabela da Eurocopa
Histórico do confronto
Portugal é o atual campeão da Euro, enquanto a Alemanha vive uma fase de reconstrução. No entanto, o histórico é favorável ao time de Low. Em 18 partidas disputadas entre as seleções, os lusos venceram apenas três e perderam 10, inclusive os quatro últimos duelos entre Copa do Mundo e Eurocopa.
> Duelo LANCE!: Vote em quem é melhor entre Portugal e Alemanha por posição
FICHA TÉCNICA:Portugal x Alemanha
Data e horário: 19/6/2021, às 13h (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Patricio; Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Danilo, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo
Desfalques: Nuno Mendes (machucado)
ALEMANHA (Técnico: Joachim Low)Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Sane, Muller, Gnabry
Desfalques: Nenhum