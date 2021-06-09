futebol

Portugal vence Israel em amistoso preparatório para a Eurocopa

Com gols de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Cancelo, portugueses derrotam israelenses em seu último amistoso antes da Euro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2021 às 17:35

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 17:35

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Nesta quarta-feira, a Seleção Portuguesa recebeu a Seleção Israelense no Estádio José Alvalade, na cidade de Lisboa, em seu último amistoso antes do início da Eurocopa. O confronto terminou com vitória de Portugal por 3 a 0, com gols marcados por Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e João Cancelo.
Veja a tabela da EurocopaABRIU O PLACARA Seleção Portuguesa conseguiu abrir o placar da partida desta quarta-feira no final da primeira etapa. Aos 42 minutos de jogo, o lateral-direito João Cancelo conseguiu a assistência para Bruno Fernandes, e o meia do Manchester United colocou a bola dentro da rede.
CR7 AMPLIAO grande artilheiro português também esteve disponível para ajudar a sua equipe na partida quando solicitado. Pouco depois do gol de Bruno Fernandes, o meia foi o responsável pela assistência para Cristiano Ronaldo que, aos 44 minutos, ampliou para Portugal.
3x0 É GOLEADA?Durante o restante da partida, na segunda etapa, Portugal manteve-se no controle das ações ofensivas do jogo. Perto do final do confronto, aos 41 minutos, João Cancelo avançou no lado direito e cortou para dentro, finalizando de forma bonita para fazer o terceiro dos portugueses.
ISRAEL POUCO FAZDesde a primeira etapa, a Seleção Israelense encontrou-se dominada pela Seleção Portuguesa no Estádio José Alvalade. Os visitantes do confronto desta quarta-feira, durante os 90 minutos de jogo, conseguiram finalizar apenas duas vezes.
SEQUÊNCIA​Portugal estreia na Eurocopa no próximo dia 15, terça-feira, contra a Hungria. O confronto, que ocorrerá no Estádio Ferenc Puskas, em Budapeste, terá início às 13h (de Brasília). França e Alemanha completam o 'grupo da morte' em que Portugal se encontra.

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

