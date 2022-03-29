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No Qatar

Portugal vence a Macedônia do Norte e está classificado para Copa do Mundo

Bruno Fernandes é decisivo, faz dois gols e carimba passaporte da seleção portuguesa
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 17:53

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:53

Portugal vence a Macedônia do Norte e está classificado para Copa do Mundo no Qatar
Bruno Fernandes foi o herói da classificação de Portugal para a Copa do Mundo do Qatar Crédito: Divulgação/TwitterSeleçãoPortugal
Portugal venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0 na final da repescagem das Eliminatórias Europeias e se classificou para a Copa do Mundo do Qatar. O meia do Manchester United, Bruno Fernandes, foi decisivo ao marcar os dois gols da partida no Estádio do Dragão.
Neste ano, se tudo der certo teremos Cristiano Ronaldo mais uma vez no maior torneio de futebol. O astro da seleção portuguesa vai para a sua quinta edição do Mundial e apenas três jogadores conseguiram esse feito na história: Antonio Carbajal e Rafael Márquez, do México, e Lothar Matthäus, da Alemanha. Além disso, o atleta é o maior goleador da história das seleções com 115 gols.
Agora, Portugal se junta ao seleto grupo de países que estarão no sorteio da fase de grupos, que acontece na próxima sexta-feira. Os portugueses estarão no Pote 1 e será cabeça de chave já que é o oitavo colocado no ranking da Fifa.

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