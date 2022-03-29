Portugal vence a Macedônia do Norte e está classificado para Copa do Mundo

Bruno Fernandes foi o herói da classificação de Portugal para a Copa do Mundo do Qatar Crédito: Divulgação/TwitterSeleçãoPortugal

Portugal venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0 na final da repescagem das Eliminatórias Europeias e se classificou para a Copa do Mundo do Qatar. O meia do Manchester United, Bruno Fernandes, foi decisivo ao marcar os dois gols da partida no Estádio do Dragão.

Neste ano, se tudo der certo teremos Cristiano Ronaldo mais uma vez no maior torneio de futebol. O astro da seleção portuguesa vai para a sua quinta edição do Mundial e apenas três jogadores conseguiram esse feito na história: Antonio Carbajal e Rafael Márquez, do México, e Lothar Matthäus, da Alemanha. Além disso, o atleta é o maior goleador da história das seleções com 115 gols.