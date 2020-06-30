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futebol

Portugal: técnico do líder Porto critica o ataque; Aves perde e é rebaixado

Sérgio Conceição diz que a defesa foi bem no triunfo sobre o Paços, mas que setor ofensivo esteve aquém do que ele esperava. Lanterna perde em casa e não se salva mais...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 23:42

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 23:42

Crédito: Sérgio Conceicão celebra a vitoria por 1 a 0 sobre o Paços. Mas viu o ataque deixar a desejar (AFP/Arquivo
O Porto, mesmo sem jogar bem e sendo pressionado, derrotou, fora, por 1 a 0 o Paços de Ferreira, nesta segunda-feira, gol de Mbemba. O resultado levou o time aos 70 pontos, com seis de frente para o vice-líder Benfica (que perdeu por 2 a 0 para o Marítimo um pouco mais cedo). Após a partida, o treinador Sérgio Conceição disse que o time portista fez excelente trabalho na defesa, mas deixou a desejar no ataque.
- Se me perguntas se estou extremamente feliz, não estou. Podíamos ter jogado melhor. Em termos de atitude não há nada a dizer, meus jogadores tiveram atenção grande e alcançamos os três pontos, o nosso objetivo. Foi um jogo complicado contra um bom e organizado adversário. Foi nosso quarto jogo sem sofrer gol e isso foi o mais positivo, mas queria ver o meu time buscando mais o ataque e vencendo de maneira mais confortável - disse o treinador alegando que, apesar do time abrir ótima vantagem para o Benfica, o título ainda está longe - disse o treinador, lembrando que o Porto finalizou apenas cinco vezes (o Paços chutou nove) e que o gol foi de escanteio e marcado por um zagueiro:
- Não acho que somos tão favoritos assim. Restam cinco jogos, nosso próximo adversário, o Belenenses, é duro e espero trabalhar para melhorar a força ofensiva.
Melhor em campo, Mbemba disse que o time segue muito confiante para chegar ao título:
- Foi suado, mas honramos a camisa. Ainda faltam cinco jogos de temos de fazer tido para ganhar todos os jogos até o fim.
Aves rebaixado
No outro jogo desta segunda-feira, o Aves, jogando em casa, foi derrotado pelo Moreirense por 1 a 0, gol de Fabio.
O resultado manteve o time com 14 pontos na tabela. Restam mais 25 pontos em jogo e, como o antepenúltimo colocado Tondela tem 29 pontos e o supera no confronto direto (quesito de desempate), o Aves é o primeiro rebaixado para a Segundona. Outro a perigo é o Portimonense, que tem 24 pontos. O Moreirense, por sua vez, chegou aos 38 pontos.
E MAIS:Portugal: Porto vence a abre seis pontos para o BenficaSalzburg é hepta na Áustria  com gol de André RamalhoPortuguês: Benfica perde mais uma e  Lage entrega o cargoSporting se interessa por Danilo Barbosa, do NiceDia do mercado: brazuca no radar de clube italianoAnalista: há tempo para estádios brazucas cederem naming rights E MAIS:

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