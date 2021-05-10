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futebol

Portugal pode receber final da Champions pelo segundo ano seguido

Reino Unido quer que a decisão do maior torneio de futebol da Europa seja decidido em Wembley, mas ainda não há uma convergência de interesses com a Uefa...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 13:36

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 13:36
Crédito: Divulgação
Portugal pode receber a decisão da Champions League pelo segundo ano consecutivo, segundo o "The Times". Mesmbros do governo do Reino Unido e da Uefa realizaram uma reunião nesta segunda-feira, mas alguns impasses parecem impedir que a final entre Manchester City e Chelsea seja disputada no Wembley, como os ingleses gostariam.A entidade que rege o futebol europeu concorda com a saída da partida de Istambul, uma vez que a Turquia vive uma segunda onda de transmissão de Covid-19, para a Inglaterra. No entanto, o órgão pediu que o Reino Unido criasse isenções nas regras de isolamento social para facilitar a participação de duas mil pessoas envolvidas no confronto.
> Veja a tabela da Champions League
Portugal, diferentemente da Turquia, está na "zona verde" do Reino Unido, o que permitiria que os torcedores viajassem para assistir ao último jogo da temporada sem que precisassem realizar um período de quarentena ao retornarem à Inglaterra. Lisboa e Porto estão como as principais cidades cotadas para o evento.

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