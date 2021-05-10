Portugal pode receber final da Champions pelo segundo ano seguido

Portugal pode receber a decisão da Champions League pelo segundo ano consecutivo, segundo o "The Times". Mesmbros do governo do Reino Unido e da Uefa realizaram uma reunião nesta segunda-feira, mas alguns impasses parecem impedir que a final entre Manchester City e Chelsea seja disputada no Wembley, como os ingleses gostariam.A entidade que rege o futebol europeu concorda com a saída da partida de Istambul, uma vez que a Turquia vive uma segunda onda de transmissão de Covid-19, para a Inglaterra. No entanto, o órgão pediu que o Reino Unido criasse isenções nas regras de isolamento social para facilitar a participação de duas mil pessoas envolvidas no confronto.