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futebol

Portugal e França se enfrentam em jogo decisivo pela Liga das Nações

Equipes fazem reedição da final da Eurocopa de 2016 no Estádio da Luz, na capital portuguesa, e quem vencer a partida garante vaga nas semifinais da Liga das Nações...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 17:09
Crédito: Franck Fife / AFP
Vai rolar a bola pela Liga das Nações e os jogos prometem pegar fogo. Neste sábado, em Lisboa, a seleção de Portugal recebe a França pela quinta rodada do Grupo 3 da Liga A. A partida acontece no Estádio da Luz, casa do Benfica, às 16h45 (de Brasília). O jogo terá transmissão da TNT, do EI Plus e do canal do Esporte Interativo no YouTube.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESÉ VIDA OU MORTE​Apesar de não ser a última partida do grupo, este jogo ganha contornos de decisão. Com as equipes empatadas com dez pontos na liderança, quem vencer garante vaga nas semifinais da Liga das Nações, independente da rodada final. Isto porque, como as seleções empataram no primeiro jogo, na França, uma vitória agora assegura a melhor campanha no confronto direto, o primeiro critério de desempate.
FALA, TREINADORFernando Santos: "Obviamente que é decisivo, ninguém foge a isso. Mas Portugal e França já passaram muito por estes jogos, isto é ótimo para as equipes. Há muitos anos que Portugal tem muitos jogos decisivos, o que quer dizer que é das melhores do mundo. Mau seria era se não tivéssemos jogos destes."
Didier Deschamps: "Portugal fará de tudo para ganhar o jogo e nós também. É difícil prever o que pode acontecer. Espero um jogo parecido com o do Stade de France, com duas equipes muito fortes e muito táticas. Não houve gol há um mês. Espero que agora tenhamos, especialmente para nós."
PROVÁVEIS TIMESPortugal: Rui Patrício; João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte e Raphaël Guerreiro; Danilo Pereira, William Carvalho e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.
França: Lloris; Leo Dubois, Varane, Lenglet e Lucas Hernández; Kanté, Pogba, Tolisso e Griezmann; Martial e Mbappé.
COMPLETAM O GRUPONo mesmo horário do jogo entre Portugal e França, a Suécia recebe a Croácia no jogo que completa a rodada do Grupo 3. A partida acontece na Friends Arena, na cidade de Solna, em Estocolmo, no país nórdico.

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