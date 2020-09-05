Portugal domina a Croácia e vence com facilidade na Liga das Nações

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O campeão começou com tudo. Neste sábado, a seleção portuguesa estreou na Liga das Nações e venceu a Croácia com facilidade. Em partida disputada no Estádio do Dragão, no Porto, os donos da casa, que não contaram com Cristiano Ronaldo, ganharam por 4 a 1. João Cancelo, Diogo Jota, João Félix e André Silva fizeram os gols dos donos da casa. Petkovic descontou.

+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESDOMÍNIO PORTUGUÊS​Os primeiros 45 minutos foram de amplo domínio dos donos da casa. Ao todo, o time de Portugal finalizou 15 vezes contra o goleiro Livakovic, que teve muito trabalho e fez grandes defesas. Das 15 chances, três foram na trave e o gol saiu somente nos minutos finais. Aos 41 minutos do primeiro tempo, João Cancelo pegou pela direita, cortou para o meio e, da entrada da área, acertou o ângulo do arqueiro croata.

SEGUNDO TEMPO IGUALA etapa final foi da mesma forma que o primeiro tempo: com domínio de Portugal. Aos 13 minutos, Raphaël Guerreiro lançou para Diogo Jota por cima, que recebeu nas costas da marcação, e o atacante do Wolverhampton bateu na saída do goleiro. O terceiro foi de João Félix, que substituiu Cristiano Ronaldo. O camisa 23 bateu arriscou de fora da área e contou com ajuda do goleiro croata, que não segurou. Nos minutos finais, Petkovic chegou a diminuir para a Croácia, mas André Silva novamente aumentou a vantagem.

SITUAÇÃOCom a vitória, os portugueses largam na frente no Grupo 3 da Liga A e assumem a liderança por conta do critério de saldo de gols. A França, que venceu a Suécia, também tem os mesmos três pontos, mas marcaram somente um gol.