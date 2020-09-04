Portugal começa a defesa do título da Liga das Nações neste sábado contra a Croácia; Cristiano Ronaldo é dúvida

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Vai começar a Liga das Nações para o primeiro e atual campeão do torneio. Neste sábado, a seleção portuguesa encara a Croácia, vice-campeã mundial em 2018, pela primeira rodada do Grupo 3 da Liga A. O jogo acontece às 15h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, na cidade do Porto.+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES

Na primeira edição da Liga das Nações, os lusitanos venceram a Holanda na decisão e ficaram com o título. E nada melhor do que começar a atual campanha no estádio que ficou marcado pela conquista anterior. No entanto, a principal estrela da companhia pode ficar de fora. Cristiano Ronaldo não treinou nos dois últimos dias e é dúvida.

- Tenho algumas dúvidas. Ronaldo treinou muito bem na segunda e terça-feira, e na quarta apareceu com uma dor no pé. Não sabíamos o que era, mas depois do almoço o pé ficou muito inchado. Percebemos que não era uma lesão, mas seria uma infeção no pé e foi tratado com antibióticos. Está melhor hoje, foi visto por um dermatologista e esperamos agora a sua evolução. Tenho dúvidas de que amanhã esteja 100%. Não é um tipo de lesão que podemos dizer que passa com dois ou três dias - disse o técnico Fernando Santos.

Pelo lado croata, a seleção quer ser surpresa mais uma vez, assim como no Mundial da Rússia, e espera arrancar uma vitória fora de casa. Sem saber se o craque Cristiano Ronaldo jogará ou não, o técnico Zlatko Dalic fez questão de exaltar também o conjunto tuga.

- Claro que o Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo, um artilheiro que sempre dá o melhor, sempre fisicamente preparado, um jogador que pode aproveitar a qualquer momento e fazer um gol em qualquer situação. Temos que ter muito cuidado com ele, mas, por outro lado, Portugal é o atual campeão europeu e vencedor da Liga das Nações e tem uma série de jogadores de qualidade que podem criar problemas. Não vai ser bom se nos concentrarmos apenas no Cristiano Ronaldo, os portugueses têm um bom estilo de jogo - disse Dalic.

PROVÁVEIS TIMESPortugal: Rui Patrício; Semedo, José Fonte, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; Rúben Neves, Danilo e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo (João Félix), André Silva e Bernardo Silva.