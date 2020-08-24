futebol

Portugal anuncia convocados para estreia da Liga das Nações

Liderados por Cristiano Ronaldo, portugueses tentam o bicampeonato da competição...
Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:53

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Em busca do bicampeonato da Liga das Nações, o técnico Fernando Santos anunciou os 25 convocados para defender a seleção portuguesa de futebol nos dois primeiros jogos da competição, que acontecem no mês de setembro.No dia 5, os portugueses enfrentam a Croácia, em casa, e no dia 8 o adversário será a Suécia, fora de casa. Os atuais campeões estão no Grupo 2 da Liga A. A França, atual campeã mundial, completa a chave.
VEJA OS CONVOCADOSGoleirosAnthony Lopes (Lyon-FRA)Rui Patrício (Wolverhampton-ING)Rui Silva (Granada-ESP)
DefensoresJoão Cancelo (Manchester City-ING)Nélson Semedo (Barcelona-ESP)Domingos Duarte (Granada-ESP)José Fonte (Lille-FRA)Pepe (Porto-POR)Rúben Dias (Benfica-POR)Mário Rui (Napoli-ITA)Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund-ALE)
MeiasDanilo Pereira (Porto-POR)Rúben Neves (Wolverhampton-ING)André Gomes (Everton-ING)Bruno Fernandes (Manchester United-ING)João Moutinho (Wolverhampton-ING)Renato Sanches (Lille-FRA)Sérgio Oliveira (Porto-POR)
​AtacantesAndré Silva ((Eintracht Frankfurt-ALE)Bernardo Silva (Manchester City-ING)Cristiano Ronaldo (Juventus-ITA)​Diogo Jota (Wolverhampton-ING)Gonçalo Guedes (Valencia-ESP)João Félix (Atlético de Madrid-ESP)Trincão (Barcelona-ESP)

