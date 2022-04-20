Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Porto x Sporting: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Taça de Portugal
futebol

Porto x Sporting: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Taça de Portugal

Com a vantagem no placar, os Dragões jogam em casa contra os Leões por uma vaga na final da competição nacional
...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 12:50

LanceNet

Nesta quinta-feira, o Porto recebe o Sporting para disputar uma vaga na final da Taça de Portugal. Os Dragões venceram o jogo de ida por 2 a 1 e possuem a vantagem no placar agregado. O confronto, no Estádio do Dragão, está marcado para às 16h15.JOGO DE IDANo primeiro duelo da semifinal, o Porto levou a melhor fora de casa e venceu de virada o Sporting por 2 a 1. O confronto foi bem equilibrado, com ambas as equipes tendo a posse. Pablo Sarabia abriu o placar para os Leões, Taremi empatou de pênalti e o brasileiro Evanílson colocou o Dragão em vantagem.
NADA DEFINIDO- Estou à espera de um adversário com força máxima. Não há margem de conforto, faltam 90 e poucos minutos para atingirmos o que queremos, que é a final da Taça, é um objetivo. Não se pode categorizar se é primeiro ou segundo objetivo, portanto é isso que vamos fazer juntamente com os nossos adeptos. Vai ser um jogo competitivo à imagem do que têm sido os jogos com este rival e espero que no final possamos todos celebrar - disse o técnico do Porto, Sérgio Conceição, sobre a expectativa do duelo pela semifinal.FICHA TÉCNICAPorto x Sporting
Data e horário: 21/04/2022, às 16h15Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PORTO (Técnico: Sérgio Conceição)Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Sanusi; Grujic, Vitinha e Fábio Vieira; Otávio, Pepê e Taremi.
SPORTING (Técnico: Rúben Amorim)Adán; Luis Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Luiz e Nuno Santos; Pablo Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho.
Crédito: Porto e Sporting duelam por uma vaga na final da Taça de Portugal (Foto: MIGUEL RIOPA/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados