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Porto x Sporting: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Na liderança da Primeira Liga, Dragões buscam ampliar vantagem para os Leões em busca do título nacional. Sporting também já pensa na Champions League...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 14:21

LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2022 às 14:21
O Porto recebe o Sporting nesta sexta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Português. Os Dragões, que lideram a competição, buscam abrir nove pontos de vantagem para os Lesões, que também pensam no duelo contra o Manchester City, pela Champions League, na próxima terça-feira.ADVERSÁRIO DURO- Esse jogo não é mais decisivo do que outros, são três pontos no meio de 102 em disputa. O adversário é o melhor Sporting dos últimos quatro anos, o melhor Sporting desde que cheguei aqui. É mais forte do que o campeão do ano passado - destacou Sérgio Conceição, técnico do Porto.
> Veja a tabela da Primeira Liga
OBRIGAÇÃO PELA VITÓRIA- No Sporting, a obrigação é de ganhar e esta é uma oportunidade de tirar pontos diretamente do Porto e o confronto direto pode fazer diferença no final. Temos que encarar o jogo como uma final. Não será um jogo de três pontos, mas muito mais do que isso - disse Rúben Amorim, técnico do Sporting.
FICHA TÉCNICA:Porto x Sporting
Data e horário: 11/2/2022, às 17h15 (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Onde assistir: ESPN 2 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PORTO (Técnico: Sérgio Conceição)D Costa; B Costa, Cardoso, Mbemba e Wendell; Vitinha, Uribe, Grujic e Pepe; Evanlison e Vieira
Desfalques: Wilson Manafa (machucado)
SPORTING (Técnico: Rúben Amorim)Adan; Porro, Inacio e Feddal; Esgaio, Palhinha, Santos e Nunes; Tabata, Sarabia e Paulinho
Desfalques: Pedro Gonçalves (machucado)
Crédito: Noprimeiroturno,clássicoportuguêsterminouempatado(Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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