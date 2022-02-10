Porto x Sporting: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

O Porto recebe o Sporting nesta sexta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Português. Os Dragões, que lideram a competição, buscam abrir nove pontos de vantagem para os Lesões, que também pensam no duelo contra o Manchester City, pela Champions League, na próxima terça-feira.ADVERSÁRIO DURO- Esse jogo não é mais decisivo do que outros, são três pontos no meio de 102 em disputa. O adversário é o melhor Sporting dos últimos quatro anos, o melhor Sporting desde que cheguei aqui. É mais forte do que o campeão do ano passado - destacou Sérgio Conceição, técnico do Porto.