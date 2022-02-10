Porto x Sporting: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

O Porto recebe o Sporting nesta sexta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Português. Os Dragões, que lideram a competição, buscam abrir nove pontos de vantagem para os Lesões, que também pensam no duelo contra o Manchester City, pela Champions League, na próxima terça-feira.ADVERSÁRIO DURO- Esse jogo não é mais decisivo do que outros, são três pontos no meio de 102 em disputa. O adversário é o melhor Sporting dos últimos quatro anos, o melhor Sporting desde que cheguei aqui. É mais forte do que o campeão do ano passado - destacou Sérgio Conceição, técnico do Porto.
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OBRIGAÇÃO PELA VITÓRIA- No Sporting, a obrigação é de ganhar e esta é uma oportunidade de tirar pontos diretamente do Porto e o confronto direto pode fazer diferença no final. Temos que encarar o jogo como uma final. Não será um jogo de três pontos, mas muito mais do que isso - disse Rúben Amorim, técnico do Sporting.
FICHA TÉCNICA:Porto x Sporting
Data e horário: 11/2/2022, às 17h15 (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Onde assistir: ESPN 2 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PORTO (Técnico: Sérgio Conceição)D Costa; B Costa, Cardoso, Mbemba e Wendell; Vitinha, Uribe, Grujic e Pepe; Evanlison e Vieira
Desfalques: Wilson Manafa (machucado)
SPORTING (Técnico: Rúben Amorim)Adan; Porro, Inacio e Feddal; Esgaio, Palhinha, Santos e Nunes; Tabata, Sarabia e Paulinho
Desfalques: Pedro Gonçalves (machucado)