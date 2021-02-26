Porto x Sporting: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Divulgação

O Porto recebe, às 17:30h (de Brasília deste sábado, o Porto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Português. O duelo entre vice-líder e líder pode colocar a equipe da casa na briga pelo título ou colocar os visitantes com uma mão na taça.

Veja a tabela do PortuguêsO Porto, apesar de enfrentar dificuldades no Campeonato Português, chega ao confronto em boa fase após vencer a Juventus pela Champions League. Uma vitória contra o Sporting pode ser o gás necessário para a equipe brigar pela liderança.

- A pressão numa equipe como o FC Porto está presente todos os dias. Mas é uma pressão boa, que nós gostamos - disse Sérgio Conceição, treinador do Porto.

Líder isolado, o Sporting busca enfrentar a partida como outra qualquer. Uma vitória contra o Porto, segundo colocado com dez pontos de distância, pode ser o primeiro passo para a equipe da capital ir até o título português. A equipe mostra-se preparada para o desafio.

- Da mesma forma que o FC Porto nos conhece, nós também conhecemos o FC Porto. Vamos ao Dragão para ganhar. É mais um jogo, temos de estar de olhos bem abertos. Para os outros 10 pontos parecem muito, mas para nós nem tanto assim - disse Ruben Amorim, treinador do Sporting.FICHA TÉCNICAPORTO X SPORTING

Data e horário: 27/02/2021, às 17:30h (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Onde assistir: ESPN

PORTO (Treinador: Sérgio Conceição)Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Sanusi; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Marega e Taremi.