AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Porto x Sporting: onde assistir e prováveis escalações

Duelo entre vice-líder e líder do campeonato pode definir os rumos do título português para o segundo turno...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 18:02
Crédito: Divulgação
O Porto recebe, às 17:30h (de Brasília deste sábado, o Porto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Português. O duelo entre vice-líder e líder pode colocar a equipe da casa na briga pelo título ou colocar os visitantes com uma mão na taça.
Veja a tabela do PortuguêsO Porto, apesar de enfrentar dificuldades no Campeonato Português, chega ao confronto em boa fase após vencer a Juventus pela Champions League. Uma vitória contra o Sporting pode ser o gás necessário para a equipe brigar pela liderança.
- A pressão numa equipe como o FC Porto está presente todos os dias. Mas é uma pressão boa, que nós gostamos - disse Sérgio Conceição, treinador do Porto.
Líder isolado, o Sporting busca enfrentar a partida como outra qualquer. Uma vitória contra o Porto, segundo colocado com dez pontos de distância, pode ser o primeiro passo para a equipe da capital ir até o título português. A equipe mostra-se preparada para o desafio.
- Da mesma forma que o FC Porto nos conhece, nós também conhecemos o FC Porto. Vamos ao Dragão para ganhar. É mais um jogo, temos de estar de olhos bem abertos. Para os outros 10 pontos parecem muito, mas para nós nem tanto assim - disse Ruben Amorim, treinador do Sporting.FICHA TÉCNICAPORTO X SPORTING
Data e horário: 27/02/2021, às 17:30h (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Onde assistir: ESPN
PORTO (Treinador: Sérgio Conceição)Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe e Sanusi; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Marega e Taremi.
SPORTING (Treinador: Ruben Amorim)Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Pedro Porro, Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Tiago Tomás.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi
Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi; vídeo
Imagem de destaque
Sam Neill, ator de 'Jurassic Park', morre aos 78 anos
Imagem BBC Brasil
Os brasileiros que processam as bets para conseguir receber seus prêmios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados