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Porto x Milan: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Porto soma apenas um ponto na competição, enquanto clube italiano sofreu duas derrotas nas primeiras rodadas e buscam recuperação na classificação da Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 12:18

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 12:18

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Porto recebe o Milan pela Champions League nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). O clube português soma apenas um ponto na competição, enquanto os italianos sofreram duas derrotas nos primeiros jogos e ambos necessitam da vitória para sonhar com a classificação às oitavas de final.Confrontos decisivos
- Os dois confrontos contra o Porto serão decisivos após as duas derrotas que não refletem o desempenho do Milan. Iremos desafiar um adversário sólido e compacto, com jogadores técnicos e rápidos. Temos que nos manter focados, pois você paga caro por cada erro na Champions League - avaliou Stefano Pioli, técnico do Milan.
> Veja a tabela da Champions League
Histórico positivo
Sergio Conceição, técnico do Porto, possui boas recordações ao enfrentar equipes italianas no Estádio do Dragão. Em 2018/2019, sua equipe derrotou a Roma por 3 a 1, enquanto na última temporada derrotou a Juventus por 2 a 1 nas oitavas de final da Champions League.
FICHA TÉCNICA:Porto x Milan
Data e horário: 19/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)Onde assistir: HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:PORTO (Técnico: Sergio Conceição)Marchesin; Corona, Pepe, Marcano e Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe e Diaz; Martinez e Taremi
Desfalques: Nenhum
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer e Ballo-Toure; Bennacer e Tonali; Saelemaekers, Krunic e Leão; Giroud
Desfalques: Ante Rebic, Mike Maignan, Tiemoue Bakayoko e Alessandro Florenzi (machucados). Franck Kessie (suspenso). Theo Hernandez e Brahim Díaz (Covid-19)

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