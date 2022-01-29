Porto x Marítimo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Líder isolado do Campeonato Português, o Porto entra em campo neste domingo pela 20ª rodada do torneio. Em casa, os Dragões recebem o Marítimo, 9º colocado da competição, às 17h30 (horário de Brasília). Em caso de tropeço do Sporting contra o Benfica, o time de Sérgio Conceição pode abrir ainda mais vantagem na ponta.+ Ex-Palmeiras, Arthur Cabral é anunciado como reforço de clube italiano

O Porto ainda não perdeu na atual edição do Campeonato Português e venceu 19 das 17 partidas da competição até aqui. O Sporting era líder até a virada do ano, mas perdeu dois dos últimos três jogos no torneio, e foi ultrapassado pelos Dragões. Treinador do Marítimo, Vasco Seabra falou sobre a dificuldade de enfrentar o Porto.

- Vamos enfrentar um adversário difícil. Sabemos que vamos sofrer e lutar muito, mas essencialmente temos que manter aquilo que é nossa identidade. A classificação não mente, o Porto está muito bem, com dinâmica coletiva, qualidade individual e uma ideia de jogo que tem crescido - comentou o técnico do time da Ilha da Madeira em coletiva.

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FICHA TÉCNICA:Porto x Marítimo

Campeonato Português - 20ª rodadaData e horário: 30/01/2022, às 17h30 (de Brasília)Local: Estádio do Dragão (POR)Onde assistir: Star+

Porto provável escalação:D Costa; B Costa, Cardoso, Mbemba, Wendell; Oliviera, Uribe; Vieira, Diaz, Corona; Martinez

Maritimo provável escalação:Victor; China, Leo, Junior, Costa; Henrique, Vidigal, Pelagio; Beltrame, Alipour, Costa