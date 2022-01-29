Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Porto x Marítimo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português
futebol

Porto x Marítimo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Dragões querem aumentar a vantagem para o Sporting, vice-líder da competição...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 15:40
Líder isolado do Campeonato Português, o Porto entra em campo neste domingo pela 20ª rodada do torneio. Em casa, os Dragões recebem o Marítimo, 9º colocado da competição, às 17h30 (horário de Brasília). Em caso de tropeço do Sporting contra o Benfica, o time de Sérgio Conceição pode abrir ainda mais vantagem na ponta.+ Ex-Palmeiras, Arthur Cabral é anunciado como reforço de clube italiano
O Porto ainda não perdeu na atual edição do Campeonato Português e venceu 19 das 17 partidas da competição até aqui. O Sporting era líder até a virada do ano, mas perdeu dois dos últimos três jogos no torneio, e foi ultrapassado pelos Dragões. Treinador do Marítimo, Vasco Seabra falou sobre a dificuldade de enfrentar o Porto.
- Vamos enfrentar um adversário difícil. Sabemos que vamos sofrer e lutar muito, mas essencialmente temos que manter aquilo que é nossa identidade. A classificação não mente, o Porto está muito bem, com dinâmica coletiva, qualidade individual e uma ideia de jogo que tem crescido - comentou o técnico do time da Ilha da Madeira em coletiva.
+ Vlahovic é anunciado pela Juventus e assina por quatro temporadas
FICHA TÉCNICA:Porto x Marítimo
Campeonato Português - 20ª rodadaData e horário: 30/01/2022, às 17h30 (de Brasília)Local: Estádio do Dragão (POR)Onde assistir: Star+
Porto provável escalação:D Costa; B Costa, Cardoso, Mbemba, Wendell; Oliviera, Uribe; Vieira, Diaz, Corona; Martinez
Maritimo provável escalação:Victor; China, Leo, Junior, Costa; Henrique, Vidigal, Pelagio; Beltrame, Alipour, Costa
Crédito: EvanilsontemsidoumdosdestaquesdoPortonatemporada(Foto:Reprodução/InstagramdoPorto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cafeicultura une gerações e gera renda para famílias brasileiras
Recordes no agronegócio capixaba: a segurança jurídica que ainda precisa ser construída
Mortes no trânsito
Samu foi acionado a cada meia hora no ES para socorrer acidente de trânsito
Valeria Lattufe e os filhos Laila e Scandar
Valéria Lattufe celebra aniversário com festa na Ilha do Frade; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados