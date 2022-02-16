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Porto x Lazio: saiba onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Europa League

Em jogo válido pela fase playoffs para as oitavas de finais, portugueses e italianos se enfrentam no Estádio do Dragão, no Porto...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 19:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 19:45
Quinta é dia de Liga Europa, e em Portugal, o Porto recebe a Lazio no Estádio do Dragão, às 17h, pelo jogo de ida da fase de playoffs das oitavas de final da competição. Esta é a terceira vez na história que as duas equipes se enfrentam.
As duas primeiras foram na antiga Copa da UEFA, hoje Europa League, em 2002/2003, quando os times fizeram a semifinal da competição. Naquela oportunidade, melhor para o time português que venceu por 4 a 1 na ida, e que após o 0 a 0 na volta, se classificou para a decisão. Na final, o Porto foi campeão frente ao Celtic (ESC).PORTOLíder do Campeonato Português, o Porto entra na fase mata-mata da Europa League após ter sido eliminado em terceiro lugar na Champions, em grupo com o Atlético de Madrid e o Liverpool. Invicto desde o início de dezembro, o Porto conta com o talento de jogadores como Taremi, os brasileiros Otávio e Evanilson, além da liderança de Pepe.
LAZIOSexta colocada no Campeonato Italiano, a Lazio vem de uma boa sequência: nos últimos 10 jogos, foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Os italianos fecharam a fase de grupos em segundo, com nove pontos, tendo vencido dois jogos, empatado três e perdido um. A equipe romana contará com os brasileiros Felipe Anderson, Luis Felipe, o meia Milinkovic-Savic e os gols do artilheiro Immobile.
FICHA TÉCNICAData e hora: Quinta, 7 de fevereiro, às 17hLocal: Estádio do Dragão, Porto, PortugalArbitragem: Serdar Gozubuyuk (HOL)Assistente: Joos Van Zuilen (HOL) e Johan Bolder (HOL)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PORTO (Téc: Sérgio Conceição)Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Grujic, Vitinha, Galeno, Evanilson e TaremiDesfalques: Manafá
LAZIO (Téc: Maurizio Sarri)Strakosha, Marusic, Patric, Luiz Felipe, Hysaj, Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic, Zaccagni, Felipe Anderson e ImmobileDesfalques: Acerbi, Dziczek, Akpa-Akpno, Lazzari
Crédito: PortoenfrentaaLazionestaquinta(Foto:MIGUELRIOPA/POOL/AFP

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