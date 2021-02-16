Porto x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

No Estádio do Dragão, o Porto recebe a Juventus nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). A partida será válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões e terá a volta de Cristiano Ronaldo a Portugal, onde atuou pelo Sporting há cerca de duas décadas.

Antes da partida, Andrea Pirlo, comandante da Juventus, falou sobre o que espera do confronto e elogiou a equipe do Porto.- O Porto é uma equipe compacta, que é muito boa em defender e estreitar as duas linhas de quatro. Será preciso paciência para não forçar o jogo e não permitir contra-ataques. A Champions League é uma competição particular, diferente da Liga. Há tantos times lutando para vencer, todo mundo quer vencer, e realmente depende do momento em que você se encontra ao enfrentar os times. É importante estar mentalmente preparado. O Porto é diferente para nós. No campeonato são mais ofensivos, enquanto na Europa são mais cautelosos. Tentamos jogar de outra forma, mas às vezes também temos que defender.