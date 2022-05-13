Porto x Estoril: saiba onde assistir e as escalações do jogo pelo Campeonato Português

A bola vai rolar na Terrinha, que já tem o seu campeão. O Porto vai festejar seu título português em casa, com sua torcida neste sábado, quando enfrentará o Estoril pela última rodada do Campeonato Português. A partida começa às 14h de Brasília.O Porto já venceu o campeonato com uma rodada de antecedência e da melhor maneira: garantindo o título na casa do rival. Os Dragões venceram o Benfica na rodada anterior e se sagraram campeões portugueses. Os portistas vão levantar a taça e dar a volta olímpica após a partida contra o Estoril e se vencerem, vão superar a marca dos 90 pontos.