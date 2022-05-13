Porto x Estoril: saiba onde assistir e as escalações do jogo pelo Campeonato Português

A bola vai rolar na Terrinha, que já tem o seu campeão. O Porto vai festejar seu título português em casa, com sua torcida neste sábado, quando enfrentará o Estoril pela última rodada do Campeonato Português. A partida começa às 14h de Brasília.O Porto já venceu o campeonato com uma rodada de antecedência e da melhor maneira: garantindo o título na casa do rival. Os Dragões venceram o Benfica na rodada anterior e se sagraram campeões portugueses. Os portistas vão levantar a taça e dar a volta olímpica após a partida contra o Estoril e se vencerem, vão superar a marca dos 90 pontos.
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O Estoril também está cumprindo tabela no campeonato e faz uma campanha de meio de tabela. A equipe está em 8° lugar com 39 pontos somados e não tem condições de ser rebaixado ou se classificar para competições europeias.
Ficha técnica: Data e hora: sábado, 14 de maio, às 14h de BrasíliaOnde assistir: Star +Árbitro: Antonio NobreAssistentes: Pedro Ribeiro (POR) e Nuno Pereira (POR)
Porto (Técnico: Sérgio Conceição)Diogo Costa; João Mário, Chancel Memba, Pepe e Zaidu Sanusi; Marko Grujić, Vitinha, Otávio e Pepê; Evanilson e Mehdi Taremi.
Estoril (Técnico: Bruno Pinheiro) Figueira; Bruno, Raúl Silva, Ferraresi, Joãozinho; Gamboa e Geraldes; Carvalho, Arthur Gomes e Jordi Mboula; Rui Fonte.