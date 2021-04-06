Porto x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações

Pelas quartas de final da Liga dos Campeões, o Porto recebe o Chelsea, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). Os donos da casa chegam de vitória sobre a Juventus, enquanto os Blues eliminaram o Atlético de Madrid.
Antes da partida, Sergio Conceição falou sobre o que espera da partida e acredita que o Porto irá surpreender.- Temos a nossa equipe pronta e fazemos parte de um clube histórico que, não tendo um orçamento minimamente parecido com essas equipes, consegue bater-se pelo espírito e pela qualidade de jogo. O acreditar faz parte desta casa. Vocês conhecem aquilo que nós somos, o nosso histórico, e eu acho que quem não acreditar que é possível ganhar o próximo jogo não pode vestir esta camisa. O que nós acreditamos, sem pensar muito à frente, é em preparar da melhor forma este jogo para defrontar o Chelsea e tentar ganhar esse jogo - disse.
FICHA TÉCNICAPorto x ChelseaData e horário: 07/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio do Dragão (Porto, POR)Onde assistir: TNT e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESPorto (Treinador: Sergio Conceição)Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi; Corona, Grujic, Uribe, Otavio ; Marega, Martinez
Chelsea (Treinador: Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Zouma, Christensen; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Ziyech, Mount; Giroud